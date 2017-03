Segmentul modelelor electrice se dezvolta din ce in ce mai mult in ultimii ani, si asta si datorita unei rivalitati de zile mari dintre marii producatori auto din intreaga lume. Vorbim despre cei de la Audi si despre dorinta lor tot mai mare de a nu ramane cu un pas in spate in fata celor de la Mercedes-Benz sau BMW. Iar acest lucru a fost facut public odata cu anuntul oficial in care producatorul german se angaja ca pana in 2020 sa lanseze pe piata trei modele noi electrice.