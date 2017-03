New Kopel Group are un nou CFO incepand din martie, pe Cosmin Samoila, care are o experienta de peste 11 ani in zona financiara, atat ca Senior Auditor in Ernst&Young Romania, departamentul de audit, cat si in cadrul Adama Holding, parte a grupului Immofinanz, unde, in calitate de Conducator al Departamentului Controlling, a coordonat toate aspectele financiare ale operatiunilor din Romania si din sud-estul Europei.