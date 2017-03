O firma din Suedia are un obiect de activitate mai putin obisnuit, si anume creeaza gropi, dar nu orice gropi, ci unele inteligente pentru soferii vitezomani.

Edeva Actibump este un bumper de viteza automat, ascuns in sosea atata timp cat vehiculele merg cu viteza legala pe anumite sectiuni de drum, cum ar fi in apropiere de un sens giratoriu sau o trecere de pietoni, si care se lasa 6 cm mai jos decat nivelul asfaltului in caz ca un sofer nu respecta limita de viteza, scrie Business Insider.

Vehiculele care ruleaza cu viteza sunt detectate cu un aparat radar, iar daca viteza nu este corespunzatoare, o groapa apare automat pentru a le reduce viteza.