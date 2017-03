Statul vrea sa acorde un bonus de 45.000 de lei pentru achizitionarea unei masini electrice si de 20.000 de lei pentru cumpararea unui plug-in hybrid cu emisii de cel mult 50 grame CO2/km, potrivit proiectului pentru programul Rabla Plus 2017.

Rabla Plus 2017, componenta ecologica a traditionalului program Rabla, incepe sa prinda contur. Ministerul Mediului a publicat pe site-ul sau oficial Ghidul de finantare pentru programul Rabla Plus, valabil pentru perioada 2017-2019, iar datele cuprinse in acesta corespund cu declaratiile recente facute de ministrul Mediului.

Citeste mai mult pe AutoMarket.ro

Sursa foto: Automarket.ro