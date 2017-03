In urma modificarii legislatiei pe teritoriul Bulgariei si impunerea obligativitatii privind plata taxei de drum in punctele de frontiera, timpii de asteptare pentru soferii profesionisti la intrarea in Bulgaria au crescut foarte mult, in special in punctul de frontiera Ruse, fapt care afecteaza si perturba serios operatiunile internationale ale transportatorilor romani.

”In ultima perioada primim din ce in ce mai multe sesizari din partea transportatorilor rutieri romani prin care ne semnaleaza faptul ca situatia se agraveaza pe zi ce trece. Astfel, se inregistreaza timpi de asteptare la trecerea frontierei Giurgiu-Ruse care depasesc si 9 ore, cozile de camioane sunt si de 10-12 km iar sistemul de plata a taxei de drum nu functioneaza intotdeauna”, a declarat Radu Dinescu, secretar general UNTRR.

In acest context, UNTRR solicita MT si MAE sa realizeze demersuri pe langa Ministerul Transporturilor, Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor din Bulgaria pentru a crea infrastructura necesara pentru a se putea aplica noua cerinta legislativa privind plata taxei de drum in punctele de frontiera, fara a afecta fluxul de trafic si fara a creste timpii de asteptare in niciunul dintre punctele de frontiera comune cu Romania, si in special in acest important punct de frontiera, Giurgiu-Ruse, prin care se deruleaza cel mai mare flux de vehicule.

Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) este o organizatie profesionala si patronala, neguvernamentala, independenta, apolitica, fondata in 1990 pe principii democratice, care promoveaza si apara interesele transportatorilor rutieri pe plan intern si international, inregistrand de la infiintare pana in prezent peste 14.000 membri - operatori care efectueaza transporturi interne si internationale de marfa si persoane

