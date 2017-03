Volkswagen T-Roc, noul SUV care va fi prezentat in iunie, va fi pozitionat sub Tiguan si va prelua o parte dintre motorizarile lui Polo si Golf. Modelul va avea in viitor si o versiune electrica, dar si una plug-in hybrid.

Volkswagen va continua si in acest an ofensiva lansata pe piata SUV-urilor, iar urmatorul model inclus pe lista este T-Roc. Dezvaluit sub forma de concept inca din 2014, Volkswagen T-Roc va primi in sfarsit o versiune de serie care va fi pozitionata ca dimensiuni sub Tiguan.

O prima imagine cu T-Roc, realizata integral pe calculator prin tehnologia CGI (Computer GeneratedImagery), a fost publicata de Autocar, iar aceasta evidentiaza forma generala a noului model.

Sursa foto: Automarket.ro