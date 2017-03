Audi incearca sa se extinda pe piata SUV, asa ca a prezentat recent noua varianta Q2, urmat de Q6 si, intr-un adevarat crescendo auto, de modelul Q8. Reprezentantii companiei au mai confirmat, insa, si pregatirea unui unui nou model in aceasta linie, masina care va purta numele Q4. Din pacate, se cunosc foarte putine despre acesta, mai mult, nu a fost facut nici un macar un anunt oficial.

Se pare ca Audi se concetreaza, in sfarsit, si pe linia SUV, in care doar trei modele se luptau cu o piata in continua crestere: Q3, Q5 si Q7. Din acest punct de vedere, Q4 va fi ceva cu totul diferit si, conform companiei, nu va fi o surpriza daca masina va lua cu asalt drumurile din toata lumea.

Sursa foto: Cars.ro