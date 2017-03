Noua unitate de productie are o suprafata de 11.000 mp. In noua hala de la Cugir, Star Transmission a inceput productia in serie a patru modele diferite de roti planetare pentru cutia in noua trepte de viteza 9G-Tronic.

Cutia de viteze automata este produsa la Sebes, unde concernul german a investit, la inceputul lui 2016, 300 de milioane de euro si a angajat 500 de persoane.

In cadrul strategiei de crestere sustenabila a Grupului, investitiile finalizate in acest an la Cugir au vizat si calificarea personalului in fabricile din Germania, dar si implementarea de tehnologii de ultima generatie. Un exemplu e aparatura care monitorizeaza zgomotul produs de roata planetara in cutia de viteza.

Investitia actuala de la Cugir presupune o crestere in mai multe etape a capacitatii de productie a rotilor planetare. Ea urmeaza investitiei de peste 13 milioane de euro din 2016, care a vizat constructia, in cadrul aceleiasi baze, a unei noi hale de productie. Star Transmission a devenit, ulterior investitiei din 2016, furnizor unic, la nivel mondial, al conductelor de inalta presiune destinate motoarelor pe benzina.

Grupul Daimler deruleaza, prin cele doua filiale din Romania, Star Transmission (Cugir) si Star Assembly (Sebes), o strategie pe termen lung pentru dezvoltarea durabila a celor doua comunitati, oferind locuri de munca pentru cei peste 2600 de angajati.

Calificarea continua a acestora, constand in traininguri recurente, la sediile Daimler din Germania si este dublata de implicarea constanta in sustinerea invatamantului profesional de tip german in Romania. Absolventii acestor cursuri au prioritate la angajarea in Star Transmission, Star Assembly si companiile partenere, detinand competente si certificari recunoscute atat in Romania, cat si in strainatate. In cadrul unitatilor de productie din Cugir si Sebes functioneaza o Scoala de Maistri precum si programe de internship pe durata verii, pentru tinerii studenti din Romania si Germania.

Prin cele doua filiale din Romania, grupul Daimler deruleaza, in cadrul unei strategii de termen lung, programe de dezvoltare a comunitatii locale, cu accent pe domeniile educatie, cultura si sanatate, sustinand financiar spre exemplu, lucrarile de modernizare a unei gradinite din Cugir.

Star Transmission, o unitate de productie strategica pentru Grupul Daimler, a luat nastere in 2001, ca rezultat al unui joint-venture romano-german, capitalizand experienta locala de doua secole in prelucrarea metalelor si expertiza concernului german, unul din liderii pietei mondiale de masini premium si vehicule comerciale. In 2013, Daimler devine actionar unic al Star Transmission Cugir si deschide o baza de montaj, Star Assembly Sebes, consolidandu-si pozitia si devenind astfel una din cele mai importante investitii straine in Romania.