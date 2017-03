Daca acum ceva ani buni motoarele diesel erau privite drept salvatoare de multi dintre producatorii auto si laudate de un numar din ce in ce mai mare de soferi, iata ca viitorul lor nu mai este unul atat de roz.

Cei de la Fiat-Chrysler se aliniaza si ei la acest trend de decredibilizare a motoarelor diesel. Mai multe voci din cadrul companiei privesc cu neincredere viitorul acestora, fiind de parere ca acestea nu isi mai gasesc intrebuintarea pe modelele de mici dimensiuni.

Chiar daca vorbim despre mai multe voci care impartasesc aceeasi idee, cea mai importanta dintre toate ii apartine chiar lui Sergio Marchionne, CEO-ul Fiat-Chrysler. In viziunea acestuia, piata auto este una in continua schimbare si mereu plina de surprize, insa el da ca sigura disparitia propulsoarelor de tip diesel in viitorul apropiat.

Citeste articolul integral pe Cars.ro

Sursa foto: Cars.ro