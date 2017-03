Nu se poate sa nu fi circulat, la un moment dat, in spatele unui Mercedes-Benz cu emblema AMG si sa nu te fi intrebat ce inseamna acest litere. Nu esti singurul. Aceasta marca este in proprietatea producatorului din Stuttgart din 2007 si s-a dovedit extrem de profitabila.

Gandita initial de doi fosti ingineri de la Mercedes-Benz in 1967, marca AMG a devenit sinonima cu modelele de viteza indragite de fondatorii gigantului german. Cei doi se numesc Hans Werner Aufrecht si Erhard Melcher, de aici si initialele "AM", in timp ce "G" vine de la Großaspach, locul de nastere al lui Aufrecht.

Citeste articolul integral pe Cars.ro

Sursa foto: Cars.ro