Volvo anticipeaza ca preturile masinilor hibride si electrice vor scadea treptat, dupa 2020, pana in punctul in care vor ajunge aproape de nivelul celor cu motoare diesel, ca urmare a noilor norme de poluare.

Volvo si-a planificat lansarea a doua modele electrice pentru urmatoarea perioada, iar primul dintre ele isi va face aparitia peste numai doi ani si va avea o autonomie de cel putin 400 de kilometri.

Desi aceasta strategie este determinata in special de noile norme de poluare care vor intra in vigoare in 2021, oficialii constructorului suedez anticipeaza ca masinile electrice vor deveni treptat din ce in ce mai populare. Primul pas este ca, la un moment dat, hibrizii sa ajunga la acelasi nivel de pret cu modelele echipate cu motoare diesel.

Sursa foto: Automarket.ro