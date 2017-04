Anvelopa super sport de la Continental a trebuit sa-si demonstreze capacitatile intr-un numar total de zece discipline. La test s-au prezentat noua anvelope cu dimensiunea 235/35 R 19 apartinând unor marci europene, americane si asiatice.

In testele individuale, anvelopa de la Continental a obtinut punctaj optim multumita performantelor sale echilibrate la nivelul cel mai ridicat, reflectat prin calificativele de top pentru frânarea pe carosabil uscat si manevrabilitatea pe carosabil umed si uscat. „Rapida, precisa si perfecta pe carosabil umed – o adevarata campioana”, au rezumat responsabilii cu testarea ai AutoBild sportscars. In timp ce anvelopa de top a obtinut numeroase laude, au existat si calificativele „nerecomandata” pentru doua anvelope din testate, in principal din cauza manevrabilitatii lor pe asfalt uscat. „Pe pista umeda destinata testarii manevrabilitatii, anvelopa din China s-a comportat ca un burete umed”, s-au plâns jurnalistii dupa testarea unei anvelope participante la testare.

In cazul SportContact 6, Continental dispune de o anvelopa super sport pentru segmentul UHP din portofoliul sau, care a facut progrese reale comparativ cu predecesoarea sa, ContiSportContact 5 P, in principal in ceea ce priveste manevrabilitatea, reactia precisa a directiei si aprobarea V-max pentru viteze de pâna la 350 km/h ca setare standard. Pentru a transfera performantele de top imbunatatite cu 14% la nivelul carosabilului, sub anumite aspecte, tehnicienii din cadrul Continental au reformulat compozitia chimica a benzii de rulare si au reproiectat structura anvelopei. Gama include in prezent 50 de dimensiuni pentru jante cuprinse intre 19 si 23 inch si este extinsa constant.