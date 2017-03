Michelin investeste 60 de milioane de euro in uzina sa de cord metalic din Zalau - Michelin Zalau Cord - pentru a creste capacitatea de productie cu 50% pana in 2019.

Grupul Michelin va creea 140 de joburi noi, iar productia va creste pentru a ajunge la 60.000 de tone de cord metalic pe an, pana in 2019.

Uzina Michelin Zalau Cord este o unitate strategica pentru grup prin productia de cord metalic si asamblaje metalice, acestea fiind componente vitale in productia de anvelope. Cu peste 90% din productia de cord metalic destinata exportului, uzina Michelin Zalau Cord contribuie la productia de anvelope din numeroase uzine Michelin de pe 3 continente, Europa, America si Asia.

"De-a lungul anilor, uzina de Cord din Zalau a jucat un rol important in strategia de crestere a Michelin. Datorita angajamentului intregii echipe, cu acest proiect, uzina va sprijini chiar mai bine ambitiile de crestere ale Grupului prin furnizarea de cord metalic uzinelor Michelin din intreaga lume. Ma bucur ca acest proiect va crea noi locuri de munca si va contribui la dezvoltarea comunitatii din Zalau", a declarat Sean Parry, director al Platformei Industriale Michelin din Zalau.

Misiunea uzinei este de a produce cabluri metalice pentru productia anvelopelor Michelin, asigurand produse la un cost competitiv, contribuind astfel la cresterea grupului.

Cu sediul in Clermont-Ferrand, Franta, Michelin este prezenta in 170 de tari, are 111.700 de angajati si opereaza in 68 de unitati de productie in 17 tari care au produs impreuna 184 de milioane de anvelope in 2015.

Grupul Michelin si-a inceput activitatea in Romania in august 2001, investind peste 400 de milioane euro de-a lungul anilor pentru modernizarea uzinelor. In prezent, Michelin are in Romania aproximativ 3.300 de angajati, trei uzine, doua la Zalau si una la Floresti, o retea comerciala si un Centru de Excelenta si servicii partajate, care ofera servicii de suport pentru diferite entitati Michelin din Europa. De asemenea, activitatile comerciale ale Grupului pentru Europa Centrala si de Sud sunt coordonate de la Bucuresti (12 tari).

Michelin Zalau Cord a fost construita ca o investitie green-field in perioada 2003-2004. Uzina are 350 de angajati si furnizeaza cord metalic, una dintre cele mai importante componente ale carcasei anvelopei, uzinelor Michelin ce produc anvelope pentru autoturisme si camioane, din intreaga lume.