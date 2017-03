Drive testele realizate de acasa ar putea sa simuleze plimbari prin desert la volanul unui SUV sau transportul copiilor la scoala in timp ce esti inca in pijamale. Cumparatorii sufera de asa-numita "dilema decizionala" si-si doresc sa incerce anterior achizitiei produsele si serviciile.

Ford prognozeaza un moment in care clientii vor putea sa testeze orice masina, indiferent de locul in care se afla, pentru orice perioada doresc.

"Suntem in fata unei coli albe de hartie. Este usor sa ne imaginam insa ca un client interesat sa cumpere un SUV ar putea experimenta un drive test peste dunele din desert fara sa fie nevoit sa iasa din confortul propriei case", spune Jeffrey Nowak, director al biroului Global Digital Experience in cadrul Ford Motor Company.

Clientii magazinelor online pot deja sa testeze si sa vada daca li se potrivesc viitorii ochelari sau noile haine inainte de achizitie. Acestia pot chiar sa vada cum arata viitoarea lor masina in fata propriei case. Dar, conform declaratiilor lui Sheryl Connelly, manager al biroului de trenduri globale si viziune a viitorului in cadrul Ford, acesti clienti se blocheaza uneori in fata ofertei foarte bogate pe care o au in fata, fenomen care duce la asa-numita "dilema decizionala".

"Pe internet, clientii se lovesc de o abundenta de optiuni, lucru care le afecteaza procesul de decizie", spune Connelly. "Produsele si serviciile se adapteaza la o noua <societate a testelor>, care prioritizeaza incercarea acestora in fata cumpararii efective.

Cel mai important resort al vanzarilor auto - dupa problema practica a bugetului - este unul "pur emotional", iar drive testul poate fi o "prima intalnire" cruciala intre client si potentiala sa viitoare masina. Oferindu-le clientilor posibilitatea de a testa diferite masini in acelasi timp - indiferent de locul in care se afla acestia si pentru ce perioada de timp doresc, Realitatea Virtuala ar putea implica faptul ca un client va avea o idee mult mai clara legata de masina pe care o doreste inainte de a trece pragul showroom-ului. Mergand mai departe, cumparatorii ar putea experimenta chiar si mirosul specific de masina noua al modelului preferat.

Ford exploreaza in acest moment potentialul pe care-l are o gama de tehnologii bazate pe Realitatea Virtuala si Realitatea Augmentata prin care peste imaginile din lumea reala pot fi suprapuse straturi de holograme digitale. Acestea le vor oferi clientilor posibilitatea de a interactiona cu toate fatetele unor produse conform propriilor nevoi.

"Prognozam ca, intr-o zi, fiecare client va putea sa identifice si sa-si construiasca virtual exact masina pe care o doreste - de la culoarea caroseriei la detaliile finisajelor de la interior - si sa simuleze teste in locul si in momentul pe care le considera potrivite. Acest scenariu va putea fi creat conform dorintelor personale ale fiecarui cumparator", spune Nowak.

Ford utilizeaza deja intens Realitatea Virtuala in centrele sale de design. O zona dedicata si construita dupa ultimele tendinte in domeniu se afla la Studioul de Design din Koln, Germania, acolo unde designerii pot sa experimenteze vizual masinile fara a fi nevoie de prezenta fizica a acestora. Acest lucru le ofera posibilitatea de a imbunatati mult mai rapid si mai eficient aspectul vizual al materialelor de calitate superioara si finisajele. Pe noua generatie Fiesta, designerii au putut sa analizeze astfel si sa confirme localizarea comenzilor masinii, designul plansei de bord si pozitiile pe care le experimenteaza soferul si pasagerii pe scaune.

"Oamenii decid in doar trei minute daca le place sau nu un produs, iar acest lucru este valabil si pentru masini. Din primul moment in care intri in masina iti formezi conexiuni cu mirosul specific din habitaclu, cu modul in care se simt suprafetele la nivel tactil sau cu sunetul pe care-l fac usile cand se inchid. Iar aceste conexiuni devin foarte puternice daca noi, designerii, putem sa dezvoltam o experienta perfecta pentru client", spune Amko Leenarts, directorul global al biroului de design interior Ford.

