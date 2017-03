Tibbett Logistics, companie specializata in furnizarea de servicii de transport si logistica din Romania, parte din Grupul Keswick Enterprises, continua investitiile in extinderea Terminalului International Feroviar Bucuresti (BIRFT).

Dezvoltarea vine ca urmare a cresterii de 36% in volumele transportate prin terminalul din Bucuresti in 2016. Tibbett Logistics estimeaza pentru 2017 o majorare a traficului de pana la 30% , datorata volumelor aditionale ale clientilor existenti - unul dintre acestia, retailer german, inregistrand deja cresteri substantiale in volumele de containere in Q1.

Investitiile Tibbett Logistics vor include achizitia unui al treilea echipament mobil de manipulare containere Kalmar/Cargotec, si aditional monitorizare pentru toate echipamentele mobile de manipulare din terminal in scopul eficientizarii activitatii.

Catre finele acestui an, Tibbett Logistics, impreuna cu proprietarul parcului industrial P3 unde BIRFT este localizat, va extinde platforma de depozitare a terminalului cu inca 10.000 mp. Aceasta suprafata aditionala va imbunatati activitatile de manipulare si depozitare a BIRFT.

Cresterea volumelor derulate prin BIRFT este legata de evolutia pozitiva a importurilor containerizate transportate prin Portul Constanta, cel mai mare port la Marea Neagra. Marfurile generale pentru sectorul de retail, impreuna cu piesele si materiile prime pentru companiile de nivel 1–3 din industria producatoare de automobile care executa in Romania componente pentru producatorii de automobile si camioane, sunt principalele tipuri de produse importate.

Aproximativ o treime din containere sunt expediate si descarcate in depozitele proprii ale companiei Tibbett Logistics in vederea verificarii calitatii, reambalarii si depozitarii. Depozitele Tibbett Logistics deservesc sectoarele de automobile, retail si FMCG din Romania. Restul volumelor sunt livrate catre clientii finali, alti furnizori de servicii logistice si producatori.

Cresterea volumelor transportate prin BIRFT a dus la modificarea frecventei trenurilor naveta operate de catre Tibbett Logistics. Din Q4 2016 se opereaza cu cinci trenuri pe saptamana.

Tibbett Logistics ofera solutii logistice intermodale si servicii extinse de gestionare a lantului de aprovizionare pentru industria auto, DIY, alimentatie, textila, retail si alte sectoare FMCG in toata Romania si in anumite parti din Europa de Sud-Est. De asemenea opereaza peste 100.000 de metri patrati de depozite in 13 locatii si cu un numar de 1250 de angajati, compania avand o flota de distributie care cuprinde remorci cu prelata, dube frigorifice cu doua si trei camere si transport containere – impreuna cu propriile vagoane intermodale.