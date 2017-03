Temperaturile scazute si asfaltul uscat face ca anvelopele de iarna sa aiba de suferit, sa se uzeze, creand in felul acesta un adevarat risc de accident. Distanta de franare, implicit controlul masinii, sunt foarte slabe, motiv pentru care trebuie sa echipam cum trebuie masina, adica sa folosim anvelope de vara.

Conform specialistilor din echipa anvelomag.ro, fiecare tip de anvelopa prezinta diverse caracteristici si proprietati, fiind in felul acesta perfecte doar pentru anumite conditii meteorologice.

Care sunt aceste diferente, cum se aleg anvelopele de vara si ce sfaturi am primit cu primire la intretinerea acestora, vom prezenta in ideile ce tocmai urmeaza.

Cum sa alegi anvelope de vara?



Inainte de vorbi despre alegerea acestora, trebuie sa se inteleaga faptul ca anvelopele de vara sunt special create dintr-un material rigid, astfel incat sa se comporte cat mai bine in conditii de temperaturi mari si pe un asfalt incins.

In general, anvelopele de vara sunt create pentru a fi utilizate atunci cand temperatura depaseste valoarea medie de 7 grade Celsius. De asemenea, acest tip de anvelope este prevazut cu un design specific, mai exact cu diferite striatii si forme, astfel incat sa asigure o aderenta cat mai mare a masinii pe drumul pe care aceasta circula.

Trebuie sa intelegem faptul ca siguranta la volan este strans legata de calitatea anvelopelor. Practic, fara ca anvelopele sa fie potrivite pentru carosabil si sa adere la aceasta suprafata (fiind de altfel si singurele elemente ale masinii ce intra in contact direct cu aceasta suprafata), masina este din ce in ce mai greu de controlat.

De ce sa nu mergi in continuare cu anvelopele de iarna?



Probabil ca lumea se intreaba „daca aceste anvelope de iarna se comporta excelent in conditii atat de grele, cand este polei, cand este zapada, temperaturi scazute, de ce sa nu continui sa le folosesc atunci cand vremea este foarte frumoasa, iar drumul devine perfect practicabil?”.

Ei bine, raspunsul este foarte simplu – a circula cu anvelope de iarna atunci cand temperatura este ridicata nu va face decat sa le creasca drastic gradul de uzura, materialul nefiind obisnuit cu valorile crescute oferite de asfaltul incins.

Desi legislatia din Romania prevede foarte clar sa se circule cu anvelope de iarna atunci cand temperaturile scad, in situatia inversa nu se prevede nimic. Cu toate acestea, este foarte evident faptul ca performantele masinii au mult de suferit, aici facand referire chiar si la consumul de combustibil, care creste.

Iti doresti o alta solutie? Alege anvelope all-season



Soferii ce isi doresc sa nu aiba grija anvelopelor, sa nu trebuiasca sa le schimbe periodic mai au o solutie. Aceasta este oferita de anvelopele all-season. Analizand oferta regasita pe magazinul online anvelomag.ro se poate observa ca pretul acestora este mai mult decat accesibil, insa reprezinta acestea o varianta mai buna decat anvelopele de vara?

Specialistii site-ului anterior mentionat precizeaza faptul ca anvelopele all-season sunt potrivite pentru orice temperatura sau conditii in care se poate gasi partea carosabila, insa performantele nu sunt intocmai cele mai ridicate. Acest tip de anvelope reprezinta o foarte buna varianta, insa in perioada sezonului cald nu se vor putea la fel de bine precum o fac anvelopele de vara. De altfel, si in sezonul rece, anvelopele all-season nu se comporta la fel ca cele ce se adreseaza exclusiv iernii.

Cu alte cuvinte, anvelopele all-season sunt o buna varianta pentru orice perioada a anului, insa nu exceleaza la vreun capitol.

Care este durata de viata a anvelopelor?



Un alt aspect de care trebuie sa se tina cont este cel referitor la durata de viata a anvelopelor. Lasand la o parte faptul ca stilul de condus este direct responsabil de gradul de uzura al acestora, se recomanda ca anvelopele sa fie verificate periodic.

Presiunea rotilor, geometria directiei, dar si alte verificari mai detaliate trebuie sa fie obligatoriu efectuate. Se estimeaza faptul ca, indiferent de uzura acestora, perioada la care trebuie sa fie schimbate este de 6 ani.

Asadar, anvelopele sunt elemente deosebit de importante pentru masina, iar un sofer care isi doreste un plus de siguranta, performanta si eficienta, va avea mereu grija de acestea. Cei care isi doresc sa afle mai multe detalii sau sa se bucure de oferte speciale, o pot face accesand site-ul anvelomag.ro.