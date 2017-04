Ford Romania a inaugurat Laboratorul de Mecatronica in cadrul Colegiului Stefan Odobleja din Craiova, proiect demarat in urma cu aproximativ 6 luni.

Investitia realizata de Ford Motor Company Fund, ramura filantropica a companiei, este de 100.000 de dolari.

In timp ce Ford a investit in tehnologie, Primaria Craiova a avut la randul sau o contributie importanta in renovarea unor zone-cheie care au facilitat posibilitatea reconfigurarii spatiului in care se afla Laboratorul.

Mecatronica este o stiinta mutidisciplinara care combina ingineria mecanica, electronica, ingineria digitala, ingineria telecomunicatiilor, ingineria de sistem si ingineria sistemelor de control. In viziunea Ford, studiul Mecatronicii le ofera viitorilor specialisti posibilitatea unei abordari mult mai flexibile si tehnice, adaugand in acelasi timp cele mai avansate elemente si rezultate tehnologice si practice.

"Mecatronica este o stiinta complexa care le ofera viitorilor specialisti din domeniul auto o multime de oportunitati de dezvoltare. Din acest motiv vrem sa oferim tinerilor elevi craioveni din noua generatie sansa de a se apropia de aceasta disciplina. Ford Fund a ales sa faca acest lucru investind in Laboratorul pe care il inauguram astazi si in care elevii pot sa ia parte la cursuri practice predate de profesori specializati", a declarat John Oldham, presedinte Ford Romania si Director al Uzinei Ford de la Craiova.

Ford Fund este o fundatie corporate non-profit care ofera si sustine investitii in comunitate si activitati voluntare ale angajatilor cu scopul de a le face oamenilor viata mai buna. In Europa, Ford Fund se concentreaza pe trei zone: educatie, comunitate si mobilitate inteligenta si sigura.

In zona de educatie, Ford Fund pune accent la nivel mondial, pe incurajarea tinerilor sa mizeze pe stiinta, tehnologie, matematica si inginerie, iar investitia in Laboratorul de Mecatronica de la Colegiul Stefan Odobleja este exemplul perfect in acest sens. Astfel, Ford Fund isi propune sa ajute tinerii sa-si dezvolte zilnic aptitudinile necesare pentru a-si asigura un viitor optimist. In conditiile in care este binecunoscut faptul ca la nivel european exista o nevoie acuta de barbati si femei care iau in considerare o cariera in inginerie, Ford isi doreste sa raspunda astfel la aceste necesitati.

In Romania, Ford Fund opereaza incepand cu anul 2014, investitiile depasind pana in acest moment o jumatate de milion de dolari in proiecte educationale si din domeniul sanatatii, dar si in programe de conducere defensiva precum Ford Driving Skills for Life.

Programele Ford Fund desfasurate in regiunea Craiovei sunt implementate cu sprijinul Fundatiei Gazeta de Sud, care se implica activ in toate proiectele adresate comunitatii locale.

"Pentru a atrage viitoarea generatie de liceeni si pentru a crea interes in jurul Mecatronicii, Ford Fund se angajeaza sa ofere burse de studiu pentru 15-20 de tineri din cadrul Colegiului Stefan Odobleja, incepand cu anul scolar 2017-2018", a adaugat John Oldham.

Ford Motor Company Fund este o organizatie non-profit si ramura filantropica a Ford Motor Company. Incepand cu 1949, Ford Fund a investit 1,5 miliarde de dolari in constructia unor comunitati mai puternice la nivel mondial, ducand mai departea viziunea Ford de a transforma vietile oamenilor cu ajutorul mobilitatii sociale. Ford Fund investeste in programe novatoare concentrate pe trei zone: Viata comunitatii, Educatie si Mobilitate inteligenta si sigura.