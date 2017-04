Modelul Porsche 919 Hybrid din 2017 include o serie de inovatii, in special in ceea ce priveste aerodinamica vehiculului, sasiul si motorul cu ardere interna. La fel ca la Formula 1, monococa este realizata dintr-un compus din fibra de carbon, avand un design de tip sandwich.

Transmisia pe puntea fata si spate, motorul cu ardere interna, motorul electric si sistemele de recuperare a energiei au fost, toate, optimizate, dar principiul de baza din spatele sistemului de propulsie este neschimbat: puntea spate a prototipului 919 este pusa in miscare de un motor V4, de 2 l, cu ardere interna, extrem de compact. Motorul combina sporirea eficientei tehnologiei turbo cu eficienta injectiei directe de combustibil; acesta genereaza putin sub 500 CP.

Doua sisteme diferite de recuperare a energiei – un sistem de recuperare a energiei la franare pe puntea fata si un sistem de recuperare a energiei din gazele de evacuare – alimenteaza o baterie litiu-ion, care, la randul sau, alimenteaza un motor electric, capabil sa genereze, la nevoie, un boost de putere de peste 400 CP catre puntea fata.

Autovehiculul accelereaza la iesirea din curbe cu un boost de 400 CP pe puntea fata, transformand prototipul 919 intr-un vehicul cu tractiune integrala.

Aproximativ 60% din energia recuperata provine de la KERS (Kinetic Energy Recovery System), de la franele puntii fata. Restul de 40% este generat de sistemul de recuperare a energiei din gazele de evacuare. Aproximativ 80% din energia recuperata la franare, pe puntea fata, este transformata imediat in energie de propulsie.

Daca motorul cu ardere interna ar fi nevoit sa livreze aceasta energie suplimentara, ar trebui sa genereze o putere mai mare cu peste 100 CP, ceea ce ar creste consumul de carburant al prototipului 919 cu peste 20%. La Le Mans, acest lucru ar insemna un litru in plus de combustibil la fiecare tur de circuit. Un alt avantaj al sistemului de recuperare extrem de eficient este acela ca ii permite prototipului 919 sa functioneze cu frane mai mici si mai usoare – un aspect ce reduce nu doar greutatea, ci si rezistenta aerului, deoarece franele mai mici necesita mai putin aer pentru racire.

Pentru a recupera energia din gazele de evacuare, o mica turbina a fost montata pe teava de esapament. Aceasta turbina se roteste cu peste 120.000 rpm, alimentand un generator. La fel ca energia recuperata la franare pe puntea fata, energia generata este stocata intr-o baterie litiu-ion, pana in momentul in care e nevoie de ea. Pilotul poate accesa energia stocata, printr-o simpla apasare de buton si o poate utiliza pentru un boost de putere, atunci cand accelereaza la iesirea din curbe, recuperand, in acelasi timp, energia provenita din gazele de evacuare si generata in timpul acceleratiei. Pentru a asigura o functionare a turbinei la fel de eficienta si la viteze mici, cand presiunea gazelor de evacuare este scazuta, aceasta este prevazuta cu geometrie variabila. Desi tehnologia este una sofisticata, echipa de ingineri a reusit, totusi, sa reduca greutatea sistemului de evacuare.

Vehiculul poate folosi 8 megajouli de energie recuperata, pe intreaga distanta de 13,629 km a pistei de la Le Mans, in conditiile in care este limitat sa consume maximum 4,31 l de combustibil. Ambele valori de consum sunt monitorizate cu atentie si cumulate, dupa fiecare tur de circuit.

Pe langa imbunatatirile mecanice de la nivelul sasiului, o serie de inovatii software au contribuit la imbunatatirea calitatii la condus a noului 919, in special in ceea ce priveste controlul tractiunii si managementul motorului hibrid. Ambii factori au un impact semnificativ asupra duratei de viata a anvelopelor, iar acest aspect va avea o importanta si mai mare in 2017.

Echipele LMP1 vor avea acum la dispozitie cu trei seturi de cauciucuri mai putin, pentru fiecare vehicul si weekend de curse, asa ca pneurile trebuie sa reziste la reprize duble de pilotaj, mult mai frecvent – si sa reziste pe distanta echivalenta a doua rezervoare de combustibil sau aproximativ o ora si jumatate de condus.