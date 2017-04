Anthony Gunn a dezvoltat si realizat proiecte majore de transformare in Europa, Statele Unite si Asia in acest domeniu. Proiectele au variat de la infiintarea si operarea centrelor de retur pentru companii lider de piata la nivel mondial in domeniul comertului electronic, pana la gestionarea distributiei pentru laboratoare de stiinte naturale in Statele Unite si inclusiv vanzarea de piese de schimb si vanzarea cu amanuntul in Asia.

Misiunea lui Anthony Gunn in GEFCO va fi sa accentueze cresterea profitabila a activitatii de transport, consolidand pozitia GEFCO ca jucator global in logistica industriala.

Anthony Gunn a fost director general pentru Europa al XPO Logistics, companie cunoscuta anterior sub denumirea de Menlo, careia i s-a alaturat in 2000 si in care a ocupat diferite pozitii de conducere. Pe parcursul a celor 16 ani petrecuti in Menlo, apoi in XPO Logistics, Anthony Gunn a adunat in jurul sau o echipa de experti care a dublat cifra de afaceri si profitul companiei in regiune.

Anthony Gunn si-a inceput cariera in industria apararii, activand in sfera serviciilor de achizitie si aprovizionare, inainte de a trece in industria semiconductorilor, unde a fost responsabil de managementul unui lant de aprovizionare al unui producator american lider de piata, in Statele Unite si Europa. Anthony Gunn detine o diploma de master in administrarea afacerilor, obtinuta la Universitatea Napier din Edinburgh.

Prezent in 150 de tari, GEFCO are 12.000 de angajati si peste 300 de locatii la nivel mondial.