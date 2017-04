Anul 2017 reprezinta un an important pentru cehii de la Skoda, acestia hotarandu-se in cele din urma sa isi faca intrarea in segmentul masinilor electrice. Primul pas in acest sens va fi facut luna urmatoare, ocazie cu care va fi prezentat conceptul din care acest prim model electric se va inspira. Primul automobil electric din gama producatorului de la Mlada Boleslav va fi un SUV de dimensiuni compacte, iar conceptul acestuia va fi prezentat in cadrul Salonului Auto de la Shanghai.