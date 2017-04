"Pirateria in transportul de persoane a devenit o activitate tolerata si nesanctionata de autoritatile romane. Lipsa de implicare a autoritatilor romane a permis, in decursul ultimilor ani, dezvoltarea unui fenomen al transportului regulat de persoane fara licenta, in mod ilegal, dar nesanctionat, cu orare afisate si statii de preluare a clientilor, in mod clar stabilite. Astfel de firme care desfasoara activitati ilegale au ajuns sa-si promoveze serviciile si prin reclame si spoturi publicitare", potrivit COTAR.

In opinia transportatorilor autorizati, "Legea taximetriei contine in mod deliberat formulari evazive si incomplete, pentru a permite grupurilor de interese apropiate unor oameni politici sa profite de o legislatie lacunara si facuta cu dedicatie. Aceasta lege a fost modificata in anii precedenti, astfel incat sa le permita unor clienti politici sa desfasoare activitati de taxi in alte localitati, in afara zonei in care taximetristii au licenta de functionare".

Ca urmare, COTAR solicita interventia Guvernului spre "a stopa abuzurile unor grupuri de interese din Parlamentul Romaniei, care au modificat legi pentru a permite ca activitatea de transport sa fie piratata, pentru a le permite unora sa aiba activitati neautorizate, in paralel cu activitatile reglementate si autorizate". Transportatorii autorizati mai arata ca Primaria Capitalei nu le-a aprobat protestul pe care il programasere pentru perioada 29-31 martie 2017, pentru a cere modicarea legii 38/2003.

COTAR: Uber desfasoara ilegal activitatea de transport persoane in regim taxi

"Proiectul de OUG pe care il solicitam Guvernului a fost acceptat si promovat de Ministerul Transporturilor, a plecat spre avizare la Ministerul Afacerilor Interne, care va da aviz favorabil, tinand cont de faptul ca si MAI solicita aceleasi modificari. Mai ramane sa asteptam avizul de la Ministerul Dezvoltarii si speram sa inteleaga toata lumea necesitatea acestei Ordonante de Urgenta. Putem sa consideram ca cei care se opun reglementarii prin OUG a activitatilor neautorizate fac jocul celor care desfasora aceste activitati ilegale, deci contribuie la fraudarea statului roman, prin neimpozitatrea si neautorizarea acestor pirati", a declarat Vasile Stefanescu, presedinte COTAR.

El spune ca "activitatile ilegale, neautorizate, nelicentiate de transport persoane in regim taxi, prin folosirea unor platforme informatice de tipul Uber incalca dreptul la concurenta loiala si conduc la disparitia activitatii de taxi in conditii legale. Desi firmele care practica pirateria incearca sa creioneze alta situatie juridica, sustinand ca activitatea lor doar faciliteaza relatia de ride-sharing dintre sofer si persoanele interesate de aceste servicii, aceste firme desfasoara in fapt activitatea de dispecerizare si transport persoane in regim de taxi, aspect care rezulta atat din functiile aplicatiei Uber, cat si din calitatea in care actioneaza soferii, modul de lucru al acestora si din relatia acestora cu partenerii Uber".

COTAR mai subliniaza ca "in timp ce transportatorii care prin curse regulate si taxi sunt supusi controalelor drastice din partea autoritatilor competente, clientii apeleaza la cursele ilegale. Aceste curse nu sunt verificate, nu sunt sanctionate si nici fiscalizate, insa au deja reclama agresiva pe toate paginile de internet, prejudiciind afacerile legale ale firmelor autorizate, cu licenta, platitoare de taxe si impozite la bugetul statului, conform legislatiei in vigoare. Parlamentarii care au avut interese au modificat OUG 34/2010 prin legea 168/2010 si 129/2015, facand schimbari exact la acel articol care permitea organelor de control sa elimine activitatea neautorizata, ilegala, prin introducerea deliberata a doi termeni juridici care, practic, modifica legea: permanent si in mod repetat".

In final, tranportatorii autorizati spun ca "nu cerem sa dispara concurenta de pe piata, ci sa se autorizeze, conform legislatiei in vigoare. Astfel vom avea o concurenta legal autorizata. Legea romaneasca trebuie sa protejeze activitatile legale si sa gaseasca mijloace de descurajare a activitatilor ilegale".