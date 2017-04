Martie si februarie sunt lunile in care romanii scot cele mai multe masini rulate la vanzare, potrivit unui studiu realizat de Autovit.ro, iar octombrie este luna in care cei mai multi romani cumpara masini.

Studiul a fost efectuat pe un total de peste 180.000 de anunturi afisate in intervalul ianuarie-decembrie 2016 si peste doua milioane de interactiuni inregistrate de platforma intre vanzatori si cumparatori. La capitolul interactiuni, raportul Autovit.ro insumeaza toate mesajele primite de catre vanzatori, in urma anuntului publicat.

Studiul evidentiaza ca numarul de anunturi online cu masini scoase la vanzare creste in primele 3 luni ale anului atingand un apogeu in martie, dupa care ofertele noi scad incet pana in vara. In perioada mai-august, ofertele noi afisate de vanzatori se situeaza la un nivel constant, dar cu aproximativ 25% mai scazut decat in martie.

In toamna, ofertele noi incep sa se inmulteasca, startul fiind dat in luna septembrie, iar varful fiind inregistrat in octombrie. Comparativ, in decembrie numarul ofertelor scade la cel mai mic nivel din intregul an.

Daca cele mai multe oferte de masini sunt afisate pe Autovit.ro in lunile de primavara si toamna, interesul pentru cumparare este ridicat mai ales in luna octombrie. Cea mai abrupta scadere a interactiunii intre vanzatori si cumparatori are loc in iunie, revitalizandu-se ulterior. Nici in decembrie, cumparatorii nu prea sunt interesati de ofertele existente pe piata, aceasta fiind luna in care atat oferta, cat si cererea sunt la un nivel scazut.

Studiul evidentiaza cateva diferente si la nivelul unor categorii de masini. Astfel, coupe-urile sunt scoase la vanzare in special in februarie si martie, iar interesul cumparatorilor ramane la un nivel crescut pana in mai. Surprinzator, desi in lunile de vara interesul de cumparare scade cu cel putin 20-25%, el revine in lunile de toamna, desi ofertele nu mai sunt atat de multe ca in primavara.

Dupa cum era de asteptat, la modelele SUV cele mai multe oferte sunt afisate toamna, in octombrie si noiembrie, iar interesul de cumparare este in perioada august-octombrie.