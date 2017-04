Primariile vor cere bani pentru stickere auto din toamna in functie de norma de poluare, iar toti soferii vor trebui sa le plateasca, chiar daca in trecut au platit timbrul de mediu sau taxa auto in functie de norma de poluare.

Masinile vor fi inscriptionate cu stickere de poluare (abtibilduri) produse de Imprimeria Nationala si aplicate de catre RAR. Vor fi sase culori pentru stickere in functie de norma de poluare si combustibil. Pentru Euro 2 si non-euro, culoarea este rosie, iar pentru masini electrice este verde.

Chiar daca romanii vor scoate din buzunar bani pentru stickere, iar decizia a venit pentru a acoperi banii lipsa care veneau din timbrul de mediu, fostul ministru al Mediului, Daniel Constantin, sustine ca timbrul de mediu nu este inlocuit de nicio alta taxa.

"Dupa discutiile din Coalitie, s-a luat decizia ca timbrul de mediu sa nu fie inlocuit de nicio alta taxa si s-a agreat doar varianta certificatelor de calitate, acele stickere colorate, acordate in functie de certificatul de calitate pe care il are fiecare autoturism", a precizat Daniel Constantin.

Si aceste stickere vor avea, la fel precum in cazul asigurarilor RCA, preturi diferite in functie de orasul in care este inmatriculata masina si nu in cel in care circula. Totodata, exista posibilitatea ca primariile unor orase sa nu perceapa nicio taxa pentru aceste stickere.

Tot primariile vor decide in ce zone din oras se poate circula in functie de culoarea stickerului.

Sticker verde - 0

Masinile electrice si hibride vor primi un sticker verde, numerotat cu cifra 0.

Sticker albastru - 6

Masinile pe benzina cu motorizari Euro 5 si Euro 6, fabricate dupa anul 2011, vor primi un sticker albastru, numerotat cu cifra 6.

Sticker galben - 5

Autoturimele diesel Euro 5 si Euro 6, fabricate dupa anul 2011, precum si masinile pe benzina Euro 4, vor primi un sticker galben, numerotat cu cifra 5.

Sticker portocaliu - 4

Autoturismele diesel Euro 4, fabricate intre 2006 si 2010, precum si cele pe benzina Euro 2 si Euro 3, fabricate intre 1997 si 2005, vor primi un sticker portocaliu, numerotat cu cifra 4.

Sticker gri - 3

Masinile diesel Euro 3, fabricate intre anii 2001 si 2005, vor primi un sticker gri, numerotat cu cifra 3.

Sticker rosu - 2

Autoturismele diesel Euro 2, fabricate intre 1997 si 2000, vor primi un sticker rosu, numerotat cu cifra 2.

Pentru masinile Euro 1 si Non Euro, fabricate inainte de 31 decembrie 1996, nu s-a luat inca o decizie.

Timbrul de mediu/taxa de mediu a fost eliminata la 1 februarie 2017. Eliminarea timbrului de mediu a generat o crestere considerabila a numarului de programari in februarie-martie pentru eliberarea actelor necesare inmatricularii masinilor second-hand, cumparate din strainatate.

Sursa foto: Paolo Bona / Shutterstock