Intr-un studiu recent realizat de Ford cu ajutorul unor experti in raul de miscare, pasagerii adulti care au stat cu ochii atintiti pe diferite ecrane pe durata unei calatorii scurte au inceput sa se simta rau in medie dupa doar 10 minute.

Experimentele ulterioare vor explora posibilitatea ca imaginea soselei sa fie transmisa in habitaclu, astfel incat pasagerii care nu se uita inainte sa fie astfel avertizati ca urmeaza viraje sau denivelari la trecerea peste poduri, de exemplu.

"Confortul este in centrul atentiei noastre atunci cand dezvoltam masinile viitorului si vrem sa facem tot ce putem pentru a reduce raul de masina. Raul de masina este o problema complexa. Este o reactie naturala la un stimul artificial care nu poate fi vindecata. Dar analizam modul in care putem sa amelioram simptomele", a declarat Eike Schmidt, inginer de cercetare in cadrul Centrului Ford de Inovatie si Cercetare din Aachen, Germania.

Cascatul si transpiratia excesiva sunt semnele care avertizeaza asupra aparitiei unei afectiuni cauzate de diferentele dintre semnalele pe care creierul le primeste de la ochi si de la organele care asigura echilibrul, localizate in urechea interna. Copiii mici nu au aceasta problema, care incepe sa-si faca efectele atunci cand acestia merg in picioare. Dar animalele sunt si ele afectate si, in mod incredibil, chiar si pestii de acvariu sufera de rau de miscare, fenomen observat de marinari.

In testele initiale a fost descoperit faptul ca daca ecranele erau tinute mai sus si voluntarii puteau vedea partial soseaua, sansele ca acestia sa se simta rau scadeau.

Sfaturi prin care afectiunile legate de raul de masina pot fi diminuate:

- Mutati-va pe locul central din spate sau, preferabil, pe locul pasagerului din dreapta pentru a putea sa vedeti drumul inainte.

- Conduceti liniar si pe cat posibil evitati franele bruste, acceleratiile brutale si gropile din asfalt.

- Distrageti-le atentia celor care sufera de aceste afectiuni. O melodie cantata de toata familia ar putea ajuta.

- Beti Cola, mancati biscuiti, dar evitati cafeaua.

- Folositi o perna sau un suport special pentru a pastra capul fix pe cat posibil.

- Porniti sistemul de aer conditionat pentru a face aerul proaspat sa circule.