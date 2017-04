In vara aceasta vom putea face cunostinta cu noua generatie a mult cunoscutului A8. Noile modele ale celui mai cunoscut model al producatorului german ar urma sa fie lansate in data de 11 iulie, in cadrul unui eveniment special organizat in Barcelona. De atunci si pana acum, toate publicatiile de specialitate, cat si pasionatii auto din toate colturile lumii, au inceput sa discute pe tema acesor modele si despre surprizele pe care ni le-ar putea pregati cei de la Audi.