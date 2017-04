Politistii reusesc anual sa recupereze intre 40-50% din masinile furate din Romania, fenomen infractional care, cel putin in ultimii cinci-sase ani este in scadere, arata specialistul in asigurari Consnatin Nastase pe blogul sau . Numarul furturilor de masini scade "nu pentru ca ar fi disparut retelele de hoti de masini, ci pentru faptul ca dupa intrarea Romaniei in UE, spatiul european este mai bine protejat prin inter-conectarea unor baze de date nationale la sistemul informatic european", arata acesta.

Asigurarea CASCO este asigurarea care acopera atat avariile cat si furtul masinilor, al obiectelor din masini, cat si furturile "de la auto" cum sunt ele cunoscute in jargonul politistilor, adica sustragerea de componente cum ar fi oglinzi retrovizoare, capace de roti, stergatoare, sigle auto s.a.m.d..

Daca in 2011 au avut loc 3.493 de furturi de masini in Romania, numarul acestora a scauzt constant in ultimii cinci ani, pana la 1.100 in 2015 si doar 850 in 2016. Cu toate acestea, "hotii s-au reorientat, fura masini mai putine dar mai scumpe", arata sursa citata.

In actiunile lor, se pare insa ca hotii sunt destul de previzibili. Seful Departamentului de Furturi Auto din cadrul Inspectoratului General de Politie a raspuns presei la solicitarea de a face un portret al hotului de masini roman. "Are pana in 30 de ani, e recidivist, studii medii, ii plac manelele si sa arunce cu bani in lautari. Are talent nativ la tehnica", a spus acesta.

Sursa foto: Andrey Armyagov / Shutterstock