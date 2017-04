Fabrica de la Craiova cauta operatori de baza si calificati care se vor alatura actualilor 2715 angajati ce lucreaza in zonele de productie vehicule si motoare.

“Ne bucuram sa putem anunta astazi ca adaugam aproape 1000 de noi locuri de munca la uzina de productie de ultima generatie pe care o detinem la Craiova, aducand astfel numarul total de angajati la peste 3650. Noile posturi merg in paralel cu transformarea uzinei noastre, operatiune care a debutat in cursul iernii trecute cu scopul de a sprijini productia viitorului Ford EcoSport”, a declarat John Oldham, presedintele Ford Romania.

Procesul de recrutare se va derula prin intermediul agentiei de recrutare de personal, Manpower, acolo unde un grup dedicat este coordonat de echipa de Resurse Umane de la Ford Romania.

“Procesul de selectie a noilor angajati a inceput in luna aprilie si se va derula pana la finalul lunii iulie. Din luna august, ne vom bucura sa-i putem primi deja pe noii nostri angajati, iar acestia vor incepe un program de formare specific pentru a intelege Sistemul Global de Productie Ford, precum si rolurile pe care le vor avea in pregatirea lansarii viitorului EcoSport”, spune Marina Babara, directorul departamentului de Resurse Umane al Ford Romania.

Investitia in adaptarea productiei viitorului Ford EcoSport se ridica pana la 200 de milioane de euro. In acest moment, Ford EcoSport este produs si exportat din India.

Trei zone-cheie ale Uzinei de Asamblare a Vehiculelor din Craiova au fost semnificativ imbunatatite, iar 220 de roboti noi vor creste eficienta in sectiile de Vopsitorie, Montaj General si Caroserie.

Din 2008, anul achizitiei uzinei din Craiova, Ford a investit peste 1,2 miliarde de euro in operatiunile de productie pe care le detine in Romania. La Craiova sunt produse in acest moment atat polivalentul Ford B-MAX, cat si motorul 1.0 EcoBoost, singurul motor care a reusit sa castige premiul Motorul International al Anului (International Engine of the Year) pentru trei ani consecutivi.

Ford va analiza in continuare oportunitatile de a construi noi produse la Craiova pentru a folosi in intregime capacitatea de productie si tehnologia existenta, in timp ce deruleaza discutii productive cu Guvernul Romaniei in vederea imbunatatirii infrastructurii si a logisticii pentru a mentine competitivitatea globala a uzinei Ford Craiova.

Versiunea EcoSport produsa la Craiova va fi vanduta in toata Europa – cu exceptia Rusiei – in timp ce fabrica Ford din Chennai va continua sa produca versiunile EcoSport dedicate Indiei si celorlalte piete de export la nivel mondial.

In 2016, vanzarile de SUV-uri Ford au crescut in Europa cu mai mult de 30%, in timp ce vanzarile modelului EcoSport au urcat cu mai mult de 40% si vor continua pe un trend crescator pe parcursul anului 2017.