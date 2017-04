Telefoanele inteligente au facut comunicarea mult mai usoara, iar informatiile sunt usor de accesat oricand si oriunde. Din pacate, tot mai multi soferi cedeaza tentatiei de a se folosi de aceste functii in timp ce conduc. E de ajuns sa arunci o privire in jurul tau, in trafic: vei descoperi soferi case se chinuie sa jongleze, in acelasi timp, cu volanul si cu telefonul. In unele dintre aceste cazuri, consecintele sunt dezastruoase.