Uber ramane un serviciu controversat in Romania, avand parte de actiuni in instanta din partea firmelor de taximetrie.

Serviciul Uber este disponibil in Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca si Timisoara, iar compania are planuri de extindere, chiar daca are de-a face cu o serie de piedici juridice. Serviciile oferite de companie au mai fost suspendate in Cluj si in trecut, dar s-a revenit asupra deciziilor. Acum, Curtea de Apel Cluj a publicat motivele pentru care Uber ramane in legalitate.

Citeste articolul integral pe Playtech.ro

Sursa foto: Playtech.ro