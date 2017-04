Daca versiunea MX-5 cu soft top arata bine, cea cu hard top arata deosebit si ne duce cu gandul la un model sport premium care sare de 100.000 euro.

Mazda MX-5 RF are un acoperis retractabil din trei piese, care atunci cand este pliat lasa o sectiune din spate descoperita, asemeni unei masini sport foarte puternice.

Plafonul din tabla adauga 30 de kg in plus la greutatea unui MX-5 de 2 litri benzina, care cu acoperis textil are 1.015 kg. In ceea ce priveste capacitatea portbagajului, aceasta nu s-a modificat, este de 130 de litri.

Plafonul electric se deschide si se inchide apasand pe un buton doar daca viteza este sub 10 km/h. Fata de acoperisul textil, care necesita sa facem manual operatiunea, cel din tabla nu mai are nevoie de ajutorul nostru, totul se face electric.

Arata bine si se conduce la fel de bine, pentru ca MX-5 are tractiune spate, o cutie manuala cu 6 trepte scurte si un schimbator amplasat ideal sa poti conduce sportiv. Cele mai tari momente la un MX-5 RF sunt atunci cand te apropii de masina si privesti montantii spate, cand esti la volan si pornesti motorul, pentru ca sunetul de evacuare pare de la o masina de 300 CP, sau cand virezi rotile la maxim si pleci de pe loc putin turat, iar masina fuge de spate controlat. Sunt lucruri mici, dar la finalul experientei de condus esti multumit ca le-ai savurat.

Suspensia este rigida si in acelasi timp confortabila, nu te zgaltaie prea tare. Masina este bine asamblata, asa ca nu te va deranja vreun scartait de undeva, doar daca dai scaunul maxim spate, acesta va atinge cu tetiera.

Soferul are mai mult spatiu la picioare decat pasagerul si consider ca la volan poate sta confortabil o persoana de cel mult 1,90 metri, iar in dreapta de cel mult 1,75 metri. Spatii de depozitare nu prea sunt in MX-5 RF, nu avem decat torpedoul si doua suporturi de sticle amplasate intre scaunele spate.

Spatiul nu mai conteaza cand conduci un MX-5, vrei senzatii tari si le poti obtine de la motorul de 2 litri benzina 160 CP. Plecarile de pe loc sunt rapide, poate chiar prea rapide, pentru ca masina fuge de spate si te face sa tii bine volanul si sa mai slabesti acceleratia.

Accelereaza in 7,5 secunde pana la 100 km/h, dar senzatia este ca masina este chiar mai rapida, pentru ca turometrul este amplasat central iar acul urca rapid spre 7.000 de ture, in timp ce evacuarea are un sunet accentuat de putere.

Legat de pret, MX-5 RF nu este o masina scumpa, costa intre 28.700 euro si 30.900 euro cu TVA pentru motorizarea de 2 litri 160 CP si intre 25.900 euro si 27.400 euro cu TVA pentru propulsorul de 1,5 litri 131 CP.

Consumul este si el un punct forte al MX-5, in oras variaza intre 9 si 11 litri, in functie de trafic. Pe autostrada la 130 km/h a fost de 7,7 litri, iar la 100 km/h de 6,1 litri. Din experienta anterioara, motorul de 1,5 litri benzina consuma cu doar 0,5 litri mai putin decat cel de 2 litri.

Modelul nostru cabrio cu hard top a fost echiparea Revolution Top (30.900 euro cu TVA) si are sistemul de acces fara cheie, pornire din buton, faruri LED, sistem de navigatie, 9 boxe Bose din care doua in tetierele scaunelor, tapiterie din piele, scaune incalzite, computer de bord, pilot automat, bluetooth, USB, comenzi volan.

Odata cu acoperisul hard top, MX-5 a primit si o cutie de viteze automata in 6 trepte, care costa 2.000 de euro in plus.

Mai multe informatii despre Mazda MX-5 RF sunt disponibile aici.

Date tehnice Mazda MX-5 G160 Revolution

Motor: 1.998 litri benzina Euro6

Transmisie manuala cu 6 trepte

Putere maxima (cp/rpm) 160 (6000)

Cuplu maxim Nm (rpm) 200 (4600)

Viteza maxima (km/h) 215

Acceleratie (0-100km/h) 7,5

Consum mixt (l/100 km): 6,6

Capacitate rezervor: 45 litri

Volum portbagaj litri: 127

Lungime: 3,91 metri

Latime: 1,73 metri

Inaltime: 1,22 metri

Emisii CO2 g/km: 161 g/km

Masa proprie (kg) 1045