Luna aprilie pare a fi una importanta in agenda celor de la Renault, constructorul francez pregatindu-se intens pentru a lansa conceptul RS 2027 Vision. Acesta ne va arata modul in care specialistii de la Renault prevad viitorul monopost de Formula 1 din anul 2027. Conceptul va fi prezentat la Salonul Auto de la Shanghai.

Declaratiile de sustinere pentru competitiile Formulei 1 nu sunt singurul motiv pe care il au sefii Renault, de a face aceasta lansare de concept tocmai acum. Momentul in cauza a fost ales din pricina faptului ca in acest an se aniverseaza 40 de ani de cand constructorul francez a debutat in Formula 1.

Citeste articolul integral pe Cars.ro

Sursa foto: Cars.ro