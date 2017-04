Programele ''Rabla'' si ''Rabla Plus'' desi trebuiau sa inceapa in a doua jumatate a lunii aprilie, vor incepe mai tarziu cu o luna, in jurul datei de 10 mai, imediat dupa ce se vor incheia perioadele de dezbateri publice si sesiunea de validare a producatorilor, a anuntat Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului.

"Am reusit si chiar ne-am dorit sa lansam deodata ambele programe, atât “Rabla”, cât si “Rabla Plus”, undeva in jurul datei de 10 mai, pentru ca de data aceasta cetatenii sau persoanele juridice care doresc sa-si achizitioneze o masina electrica beneficiaza de o prima de 10.000 de euro si au posibilitatea sa beneficieze si de cei 6.500 de lei care inseamna prima de casare”“, a declarat ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, scrie Transport Times.

Bugetul alocat in 2017 pentru programul “Rabla” este de 180 de milioane de lei, iar prima de casare ramane, ca si in 2016, la 6.500 de lei.

Romanii care vor achizitiona masini hibride noi vor obtine si un ecobonus de 2.500 lei. Anul acesta, pot fi casate masini inmatriculate in Romania inainte de 31 decembrie 2009.

Programul Rabla va continua si in urmatorii trei ani, dar va avea o noua cerinta, masinile achizitionate vor trebui sa aiba motorizari cu emisii de CO2 de maximum 130 g CO2/km in 2017, 120 g CO2/km in 2018, 110 g CO2/km in 2019.

Ecobonusurile vor fi obtinute in functie de noxe, la prima de casare se va adauga un ecobonus de 1.500 de lei:

2017: autovehicul nou este echipat cu sistem de propulsie care genereaza o cantitate de emisii de maximum 98 g CO2/km in regim de functionare mixt.

2018: masina noua este echipata cu sistem de propulsie care genereaza o cantitate de emisii de maximum 96 g CO2/km in regim de functionare mixt.

2019: autovehicul nou este echipat cu sistem de propulsie care genereaza emisii de maximum 95 grame de CO2/km in regim de functionare mixt.

