Sensurile giratorii din zona Pasajului Otopeni vor elimina blocajele de pe Centura Bucuresti. Proiectul propus de CNAIR SA si avizat de Inspectoratul General al Politiei Romane elimina toate virajele de stanga. Acest lucru a fost necesar ca urmare a depasirii capacitatii de circulatie a intersectiei, situatie care se constata in prezent prin cozi interminabile la intrarile in intersectie.

In afara eliminarii acestui efect direct al depasirii capacitatii de circulatie a intersectiei se introduc la nivelul acesteia inclusiv masuri suplimentare de crestere a sigurantei circulatiei prin eliminarea unor puncte de conflict aferente virajului la stanga.

De asemnea, prin solutia noua care presupune o crestere a capacitatii de circulatie se obtin efecte pozitive pentru toti participantii la trafic. Unul dintre acestea este reprezentat de fluidizarea circulatiei si implicit a timpului petrecut in trafic.

Proiectul presupune urmatoarele lucrari de executie:

- Lucrari de executie in vederea reamenajarii intersectiei existente de sub Pasajul Otopeni;

Configuratia intersectiei propuse spre implementare in zona de sub Pasajul de la Otopeni pastreaza in cea mai mare parte configuratia existenta, asigurandu-se astfel, inclusiv usurinta la implementare si asigurarea unui confort optim la nivelul conducatorilor auto pe parcursul lucrarilor de executie. Astfel, ambele bretele care deservesc accesul spre si dinspre DN 1, isi mentin sensurile de mers, singura modificare fiind practic interzicerea virajului la stanga si amenajarea in acest sens a intersectiei.

- Lucrari de executie in vederea transformarii punctelor de intoarcere existente in sens giratoriu, respectiv circulatie in regim de sens giratoriu pe Centura Bucuresti, la km 1+277, la intersectia cu Strada Drumul Garii (zona Lukoil la sfarsitul Rampei Podului Hobanat dinspre Tunari) si la km 69+031, aproximativ 2950 m fata de pasajul Otopeni de pe DN1, spre Mogosoaia;

Transformarea punctului de intoarcere existent de la km 1+277 (sfarsit rampa pod hobanat dinspre Tunari), in sens giratoriu rezolva inclusiv problema accesibilitatii pentru zona deservita de acesta. Se pastreaza scopul initial pentru care a fost realizat, respectiv punct de intoarcere.

Transformarea punctului de intoarcere existent de la km 69+031, aproximativ 2950 m fata de pasajul Otopeni de pe DN1, spre Mogosoaia intr-o zona cu circulatie in regim de sens giratoriu cu pastrarea scopului initial pentru care a fost realizat respectiv punct de intoarcere.

Lucrarile de executie presupun totodata amplasarea de parapet prefabricat din beton tip New Jersey (separatori de sens) in axa drumului de Centura. Aceste lucrari vor fi executate pe toata lungimea sectorului de Centura delimitat de cele doua puncte existente de intoarcere si transformate in sensuri giratorii definitive.

Acest proiect a fost demarat in anul 2015, avizat in iulie 2016, iar executia sa a inceput anul acesta din fondurile de investii ale CNAIR SA. Acest contract este derulat de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti.

Implementarea solutiei proiectate se va realiza etapizat:

- Etapa 1. Obitnuirea participantilor la trafic cu noua sistematizare a circulatiei prin realizarea unor lucrari temporare, de mica anvergura si cu costuri reduse, prin amplasarea unor parapete de tip New Jersey de plastic. Acesti parapeti vor fi montati astfel incat participantii la trafic sa fie deja obisnuiti cu noua sistematizare a circulatiei la momentul implementarii lucrarilor de executie finale. Aceasta solutie de implementare la nivel etapizat s-a decis de comun acord cu Inspectoratul General al Politiei Romane. Lucrarile aferente etapei 1 se vor finaliza la sfarsitul acestei luni;

- Etapa 2. Realizarea lucrarilor de executie in vederea implementarii solutiei finale de amenajare. Solutia definitiva urmeaza sa fie implementata in cursul anului 2017

Pana in prezent pentru amenajarea intersectiei in solutie provizorie au fost dezafectate unele insule de sub pasaj, a fost turnat stratul de legatura si urmeaza sa fie turnat stratul de uzura.

Avantajele dupa implementare a Proiectului.

Ø Cresterea capacitatii de circulatie pe Centura Bucuresti, in general si in mod specific in zona de implementare a proiectului. Aceasta crestere prezinta efecte pozitive inclusiv la nivel de fluidizare a circulatiei si timpi de asteptare;

Ø Cresterea gradului de siguranta a circulatiei ;

Ø Se imbunatateste accesul spre si dinspre zona proiectului;

Ø Introduce efecte pozitive la nivel de mediu prin scaderea volumului de noxe eliminat de vehiculele ii asteptare la intrarea in intersectie.

Este o perceptie "nerealista" ca vehiculele ce executa acum virajul la stanga vor parcurge distante suplimentare fata de situatia existenta si ca astfel vor consuma mai mult carburant. In solutia actuala, pe parcursul orelor de varf aferente unei zile sunt momente in care capacitatea de circulatie este depasita si efectele acesteia prin creearea de cozi de masini in asteptare la intrarea in intersectie, timpii de acces in vederea executiei virajului la stanga sunt mari, iar emisiile de noxe la ralanti sunt mult mai mari decat la o viteza de mers normala de cca 50-60 km /h. In acelasi timp daca se iau in considerare si timpii de asteptare pentru ceilalti participanti la trafic, timpi de asteptare ce sunt generati de blocajele in trafic ce apar in prezent, consumurile de carburanti in stationare, pentru cca 80% din trafic, sunt semnificativ mai mari decat ipoteticul consum de carburant suplimentar in trafic (maxim 20% din total).

Pentru relatia de stanga aferenta sensului Tunari - Bucuresti avem o distanta suplimentara de parcurs de aproximativ 700 de m. Aceasta distanta poate fi parcursa intr-un timp de aproximativ 2 minute, mult sub timpii de asteptare care sunt pe parcursul orelor de varf de ordinul zecilor de minute.

Pentru relatia de stanga aferenta sensului Bucuretti - Mogosoaia avem o distanta suplimentara de parcurs de aproximativ 2500 de m. Aceasta distanta poate fi parcursa intr-un timp de aproximativ 5.5 minute, mult sub timpii de asteptare care sunt pe parcursul orelor de varf, de ordinul zecilor de minute.