Achizitionarea unei masini la mana a doua in stare buna si cu kilometri reali a fost dintotdeauna o misiune dificila in Romania. Dupa eliminarea Timbrului de Mediu a crescut si mai mult piata de masini rulate, majoritatea avand probleme ascunse si/sau kilometri dati inapoi.

Totusi, clientii pot gasi automobile la mana a doua bune si cu kilometri reali: masinile din Belgia si Olanda au in general un istoric mai transparent decat cele aduse din Germania, iar cele provenite din licitatii si leasing operational beneficiaza de cele mai multe ori de o evaluare tehnica inaintea revanzarii. Asadar, iata cum gasesti o masina rulata, cu kilometri reali, prin multimea de automobile aduse din afara de samsari.

”In Romania exista nu doar mitul masinii germane, ci si mitul masinii aduse din Germania. Dar, cand vine vorba de masini la mana a doua alternative de luat serios in calcul sunt tari precum Belgia si Olanda, spre mirarea multora”, explica Mihai Cune, fondator si director general al InspectorAuto.ro.

In 2016 au fost inmatriculate in Romania 297.000 automobile rulate provenite din afara Romaniei, iar odata cu disparitia Timbrului de Mediu numarul de masini la mana a doua - aduse in principal din Germania - a inceput sa creasca. Cel mai probabil se va depasi pragul de 350.000 masini la mana a doua importate in 2017.

”Cele mai multe masini dintre acestea sunt aduse pentru profit. Adaugand doar costul de transport al unei masini din Germania si o marja de profit de cel putin 10-20% a celui care o revinde in Romania avem toate datele pentru ca masina respectiva sa fie mai scumpa in Romania decat in Germania. insa, in realitate, se intampla pe dos. Masinile sunt mai ieftine in Romania. Acest lucru este posibil pentru ca masinile aduse au defectiuni ascunse si kilometri dati inapoi, ceea ce le face mult mai ieftin de cumparat din tara-sursa, iar realizarea de profit in Romania devine posibila”, explica Mihai Cune.

Solutii pentru rezolvarea problemei kilometrilor exista, dar sunt ignorate de autoritatile din foarte multe tari.

In toata aceasta afacere salbatica cumparatorul este singurul care are de pierdut. Dar gasirea unei masini rulate in stare buna si cu kilometri reali este, totusi, posibila. Iata cum:

1. Ia-ti adio de la masinile aduse din Germania. tari precum Belgia si Olanda au sisteme nationale de notare a numarului de kilometri si istoric verificabil al masinilor, disponibil public, spre deosebire de Germania, care nu are asa ceva. Alegand o masina care are provenienta Belgia sau Olanda scad drastic sansele ca numarul de kilometri sa fie dat inapoi in tara de origine, iar daca samsarii romani umbla totusi la kilometri, depistarea inselaciunii se poate face mult mai usor. Pentru masinile aduse din Belgia si Germania InspectorAuto.ro are o foarte buna acoperire a bazei de date privind kilometri, istoric de service si chiar fotografii arhivate cu masina. Introducerea sistemului car-pass in Belgia a eliminat aproape complet inselatoriile legate de numarul de kilometri al masinilor rulate.

2. Masinile din leasing operational sunt mai bune decat cele conduse de ”bunicute”. Acestor masini li se mai spune si masini de companie. Achizitia unui astfel de automobil reprezinta o cale mai sigura de a intra in posesia unei masini mai bune si cu un istoric cunoscut. Adesea vin insotite de istoric de service si kilometri complet. Aceste masini pot fi aduse din alte tari sau sa provina chiar din Romania, de la una dintre marile companii de leasing operational. Achizitia unei asemenea masini este sigura numai daca nu exista unul sau mai multi intermediari/samsari la mijloc! Cand ei intervin pe circuit apar asa-zisele masini conduse de ”bunicute” in Germania, in realitate fiind de fapt tot autovehicule de companie, dar cu rulaje foarte mari si cu kilometri dati inapoi pentru a realiza profit neonest. Interesant de retinut este faptul ca masinile de companie din Olanda si Belgia au un numar de kilometri mai mic decat cele din Germania pentru ca tarile sunt mai mici si, prin urmare, utilizarea masinilor mai redusa. Calitatea masinilor provenite din sistemul de leasing operational este data si de faptul ca rulajul si intretinerea masinii sunt strict tinute sub control pe durata exploatarii tocmai pentru ca valoarea de revanzare a masinii sa fie cat mai buna. Asadar, aceste masini nu vor fi cele mai ieftine, dar vor avea starea tehnica buna si istoricul transparent.

3. Dealeri autorizati, masini procurate din surse credibile. Operatiunile de trade-in si buy-back au inceput sa se dezvolte serios si in Romania. Un client lasa la dealer o masina rulata pe care, eventual, a cumparat-o de noua de la acelasi dealer si a intretinut-o tot acolo. Acest client va lasa masina rulata la dealer pentru o masina noua, plus diferenta de bani. Dealerul va scoate la vanzare acea masina rulata. Achizitia unui astfel de automobil este mult mai sigura pentru clientul de masina rulata. Cumpatarorii trebuie sa fie totusi atenti si sa verifice masina cu un evaluator total independent, cum este Inspector pe Teren oferit de InspectorAuto.ro. De asemenea, cumparatorii trebuie sa fie atenti la conditiile de garantie pentru aceste automobile.

4. Masinile provenite din licitatii. Sistemele de vanzare a masinilor prin licitatie au avantajul ca istoricul masinilor este cunoscut si verificabil relativ usor prin serviciile InspectorAuto.ro. Problemele apar cand intra in ecuatie dealerii romani neonesti care incearca sa-si maximizeze profiturile prin darea kilometrilor inapoi. Existand un istoric, operatiunea poate fi depistata relativ usor si clientul de masina rulata stie macar pe ce da banii. Eventual poate negocia mai mult daca depisteaza ca numarul de kilometri a fost manipulat. in cazul acestor masini este nevoie de atentie mare la dealerul care vinde masina deoarece este comuna eludarea TVA.