Volkswagen a publicat imagini cu un vehicul concept crossover integral electric, pe care principalul sau brand il va prezenta la salonul auto de la Shanghai de saptamana viitoare. Modelul urmeaza sa fie un concurent al Tesla Model X, atunci cand producatorul auto german va introduce o noua gama de automobile cu emisii zero, incepand din 2020, transmite Bloomberg.

La fel ca modelele concept hatchback si van prezentate de VW in ultimele luni, al treilea vehicul din noua gama electrica ofera o baterie comparabila cu cea a modelelor cu motoare cu combustie si pot fi autonome, potrivit News.ro.

”Volkswagen a stabilit un obiectiv clar definit de a promova vehicule electrice de la statutul de nisa startup la modele de serie, pana la jumatatea viitorului deceniu, intr-o ofensiva globala”, se arata intr-un comunicat publicat miercuri de companie.

Cossoverul este un mix intre un coupe cu patru usi si un SUV si are ca tinta segmentul de piata cu cel mai ridicat ritm de crestere, clientii optand tot mai mult pentru automobile spatioase, confortabile si cu scaune mai inalte.

Vehiculul concept poate trece la sistemul de conducere autonoma pin apasarea zonei centrale a volanului, care intra automat in bord. Automobilul circula apoi in functie de semnalele primite prin intermediul unor scanere laser si ultrasonice, a senzorilor radar si a camerelor video.

Vehiculul va concura cu automobilele Tesla Model X pe care compania americana a inceput sa le livreze din 2015.

Automobilul VW va costa probabil mai putin decat cel al Tesla, avand in vedere ca producatorul german a promis ca noua gama va avea preturi aproximativ similare cu modelele diesel.

Volkswagen nu a pus inca un nume noului crossover, a carui versiune de productie poate fi asteptata dupa 2020.

Grupul german are ca obiectiv sa ajunga la vanzari de 1 milion de automobile electrice pe an pana in 2025.

Volkswagen, care a detronat anul trecut Toyota din pozitia de cel mai mare producator auto din lume in functie de vanzari, trebuie sa echilibreze costurile uriase de dezvoltare a vehiculelor electrice cu costurile scandalului manipularii testelor de poluare ale vehiculelor diesel, care se ridica in prezent la 22,6 miliarde de euro.

Sursa foto: Gyuszko-Photo/Shutterstock.com