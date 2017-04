SUV-ul accelereaza de la 0 la 100 km/h in 3,7 secunde si atinge viteza maxima de 290 km/h.

Asamblat in Detroit la uzina Jefferson North Assembluy Plant, Grand Cherokee Trackhawk va ajunge in showroom-urile Jeep din Statele Unite ale Americii in ultimul trimestru al anului 2017.

Blocul motor, din otel, al noului Grand Cherokee Trackhawk are camere cu apa amplasate intre cilindri pentru o racire optima. Arborele cotit ranforsat, realizat din otel forjat, este atat de rezistent, incat poate face fata unor presiuni de descarcare a pistonului de 110 bari (1.600 psi) – echivalentul a cinci autovehicule de familie amplasate pe fiecare piston, la fiecare doua rotatii. Amortizorul arborelui cotit, creat special pentru acest model, a fost testat in conditii de vibratii torsionale la 13.000 rpm.

Un sistem nou de racire aer, format din ventilator, amortizor, radiator si conducte, are rolul de a mentine scazuta temperatura aerului pe durata condusului sportiv. Sistemul este calibrat pentru a mentine temperatura debitului de aer la intrare sub 60 de grade Celsius in conditii ambientale extreme, oferind in acelasi timp un debit de aer de pana la 30.000 de litri pe minut.

Performantele noului Jeep Grand Cherokee Trackhawk sunt amplificate de o serie de imbunatatiri aduse sistemului de transmisie, pentru gestionarea mai eficienta a suplimentului de cuplu livrat de motorul supraalimentat. Transmisia automata standard TorqueFlite cu opt rapoarte raspunde mai bine la schimbarile de treapte, furnizand calitate si performanta. Soft-ul transmisiei tine cont de variabile precum fluctuatiile de cuplu, momentele de kick-down, acceleratia longitudinala si laterala, aderenta si retrogradarea pentru a actualiza/adapta corespunzator cutia de viteze.

Grand Cherokee Trackhawk este echipat cu sistemul de tractiune integrala on-demand Jeep Quadra-Trac, ce include un diferential electronic cu alunecare limitata si o cutie activa de transfer. Aceasta este complet noua pentru Trackhawk, folosind pinioane din otel forjat si un lant mai lat, pentru mai multa forta si rezistenta.

Un arbore cardanic ranforsat este conectat la o punte spate noua, mai rezistenta. Diferentialul dispune de o carcasa redesenata, geometrie revizuita si de un sistem de prindere de ax in patru puncte pentru o mai buna distributie e sarcinii, capacitate sporita de gestionare a cuplului si durabilitate pe termen lung. Cuplul motor este directionat catre rotile din spate cu ajutorul noilor arbori planetari din aliaj ultra-rezistent de otel cu angrenaj de tip eight-ball/cu opt sateliti imbunatatit.

Sistemul Launch Control, oferit standard, optimizeaza performantele noului Grand Cherokee Trackhawk prin coordonarea motorului, a trasmisiei, a diferentialului si a suspensiei, pentru o plecare fulgeratoare de pe loc si acceleratie constanta in linie dreapta.

Noua functie standard Torque Reserve ofera o livrare mai prompta a cuplului motor, si deci o accelerare mai rapida in modul Launch Control, prin pre-pozitionarea valvei de retur a compresorului mecanic, pentru a genera extra presiune si a reduce timpul de umplere a galeriei de admisie. In acelasi timp, sistemul controleaza alimentarea individual pe fiecare cilindru si gestioneaza timpii de aprindere prin durata scanteii. Acest proces activeaza o rezerva de cuplu care poate fi livrata instantaneu in timpul demarajului.

Sistemul Selec-Track oferit de Grand Cherokee Trackhawk foloseste un soft avansat cu configurari variate de performanta care pre-configureaza cinci moduri distincte de rulare – Auto, Sport, Track, Snow si Tow, permitand astfel utilizatorilor sa aleaga o setare care se preteaza ideal cerintelor acestora, dar si conditiilor ambientale. Modurile de rulare controleaza separat sistemul de tractiune integrala, transmisia, padelele de pe volan si directia asistata electric.

Configuratiile dinamice oferite de cele cinci moduri de rulare constau in:

Auto – adaptare automata la orice conditii, cuplul este impartit 40% spre puntea fata, 60% spre puntea spate; Sport – timpii de schimbare a treptelor de viteza sunt redusi cu 50% fata de modul Auto – sistemul de tractiune integrala, cel de directie si controlul stabilitatii sunt calibrate pentru un stil de condus entuziast. Padelele de pe volan sunt activate, iar suspensia este intarita pentru a livra performante amplificate fata de modul Auto. Cuplul este impartit 35/65 intre puntea fata si cea spate; Track – timpii de schimbare a treptelor de viteza sunt redusi cu 68% fata e modul Auto, la 160 de milisecunde. Sistemul de tractiune integrala, cel de directie si controlul stabilitatii sunt configurate pentru performanta maxima pe circuit. Padelele de pe volan sunt activate, iar suspensia trece pe configurarea cea mai rigida pentru performante extreme pe suprafete netede si uscate. Cuplul este impartit 30/70 intre puntea fata si cea spate; Tow – Modifica livrarea cuplului la plecarea de pe loc pentru mai multa liniaritate si configureaza suspensia pentru eliminarea tangajului si a devierilor laterale, asigurand performante de top la tractare. Cuplul este impartit 60/40 intre puntea fata si cea spate; Snow – Amplifica tractiunea pentru performante optimizate pe zapada sau gheata prin reducerea puterii motorului. Cuplul este impartit 50/50 intre puntea fata si cea spate.

Trackhawk beneficiaza si de Custom Mode, functie care permite utilizatorului sa personalizeze nivelul de performanta al autovehiculului prin selectarea unei multitudini de setari.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk utilizeaza un sistem de suspensie cu brate independente pe fata si arcuri elicoidale, amortizoare adaptive Bilstein, brate de control din aluminiu si bare stabilizatoare. Suspensia spate ofera o configuratie multi-link cu arcuri elicoidale, amortizoare Bilstein, brate inferioare de control din aluminiu si bara de stabilizare. Jeep Grand Cherokee Trackhawk poate tracta pana la 3.265 kg (3,3 tone).

Sistem de franare este Brembo si include cele mai mari frane fata oferite in standard de un vehicul Jeep. Pe fata acesta dispune de discuri ventilate (400 mm) si etriere cu sase pistonase vopsite in galben, in timp ce pe spate, Jeep Cherokee Trackhawk dispune de discuri ventilate (350 mm) si etriere galbene cu patru pistonase, pentru o capacitate de franare nemaiintalnita, durabilitate si gestionare eficienta a caldurii.

Noile frane Brembo au nevoie de doar 35 de metri pentru a-l opri complet pe Grand Cherokee Trackhawk de la o viteza de 96 km/h. Sistemele ABS, ESC si controlul tractiunii sunt calibrate special pentru mai multa siguranta.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk este cu 2,5 cm mai aproape de sol decat variantele Grand Cherokee non-SRT, si se diferentiaza de aceastea prin bosajele rotilor in culoarea caroseriei, praguri laterale mai proeminente si o capota sculptata cu doua prize de racire.

Grila frontala definitorie cu sapte fante este incadrata de faruri Bi-Xenon adaptive si lumini de zi cu LED. Farurile noului model Trackhawk dispun de un fundal unic Gloss Black care le accentueaza aspectul de piatra pretioasa. Lipsa farurilor de ceata de pe calandru optimizeaza fluxul de aer si racirea motorului fara a compromite insa echilibrul vehiculului.

Si in partea din spate, Grand Cherokee Trackhawk primeste tratamentul Gloss Black si patru evacuari finale vopsite in Black Chrome/negru cromat. Noul design cu patru tevi de esapament ofera o nota sonora incantatoare si distincta in timpul accelerarii puternice. Emblemele “Supercharged” de pe ambele usi fata si “Trackhawk” de pe capota portbagajului sunt completate de insertii Liquid Titanium Chrome si un fundal negru mat.Noile jante Titanium de 20 inchi cu element decorativ central Satin Chrome contrasteaza cu etrierele vopsite in galben. Disponibile ca dotare optionala, jantele Low Glos Black de 20 inchi din aluminiu forjat sunt cu 5,4 kg mai usoare decat cele standard Trackhawk. Grand Cherokee Trackhawk vine dotat cu noile anvelope all-season Pirelli Scorpion Verde 295/45ZR20 sau cu noile Pirelli P Zero cu indice crescut de viteza.

Noua culori de caroserie sunt disponibile pentru Jeep Grand Cherokee Trackhawk - Billet Silver, Granite Crystal, Diamond Black, Ivory Tri, Bright White, Velvet Red, Rhino (exclusiv), Redline 2 (exclusiv) si True Blue.

Designul habitaclului invaluie soferul in materiale premium, finisaje Light Black Chrome si fibra de carbon si propune un display central de 7 inchi pe care sunt afisate informatii relevante pentru utilizator, impreuna cu un turometru amplasat central. Vitezometrul marcat pana la 200 mph este situat in partea din stanga a instrumentului de bord. Consola centrala este dominata de sistemul de infotainment Uconnect 8.4 cu ecran tactil si functia Trackhawk Performane Pages care permite afisarea unor informatii care includ puterea si cuplul instantaneu. Sistemul ofera si o functie snapshot, care permite salvarea si descarcarea informatiilor pe un stick USB. Volanul in trei spite, cu partea inferioara tesita oferit de Jeep Grand Cherokee Trackhawk, ofera un mix de confort, practicalitate, connectivitate si ergonomie cu ajutorul padelelor care controleaza cutia de viteze.

Trackhawk dispune de scaune standard din piele Nappa si suede cu logo-ul Trackhawk. Pachetul Signature Leather Interior Package este disponibil optional. Acesta ofera embleme stantate Trackhawk pe scaune si tapiterie de culoare neagra sau Dark Ruby Red. Scaunele incalzite (fata si spate) si ventilate (fata) sunt disponibile, de asemenea, optional, precum si centurile de siguranta Dark Ruby Red si plafonul panoramic. Pentru un aspect metalizat, Jeep Grand Cherokee poate fi dotat in standard cu pachetul Premium Metal Package care decoreaza interiorul cu diverse accente metalizate.

Alte dotari premium la interior includ: Active Noise Cancellation, plafon premium, plansa de bord, usi, consola centrala si cotiera imbracate in piele, covorase Berber cu sigla Trackhawk si, optional, un sistem de entertainment cu Blu-ray si doua ecrane pentru pasagerii din spate.

Clientii pot opta pentru unul din cele doua sisteme audio, inclusiv un aranjament de 825 wati cu 19 difuzoare si doua subwoofere, semnat de Harman Kardon.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk este echipat cu Apple CarPlay si Android Auto prin cea mai noua versiune a sistemului de infotainment Uconnect 8.4.