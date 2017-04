BMW Group, ca parte a strategiei A.C.E.S., continua orientarea catre solutii digitale de mobilitate. BMW i Ventures a anuntat o investitie la Bus.com, cunoscuta anterior ca ShareTheBus, companie start-up in dezvoltare care elimina complexitatea inchirierii unui autobuz si coordoneaza transportul grupurilor oriunde in SUA si Canada. Aceasta aplicatie are potentialul sa revitalizeze nisa autobuzelor-charter.