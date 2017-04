Olandezul Paul Schilperoord si elvetianul Lorenz Schmid vor sa readuca la viata modelul VW Beetle fabricat in urma cu 84 de ani, in doar 250 de unitati din aprilie pana in septembrie 1933.

In 1933, la Salonul Auto de la Berlin, inginerul Josef Ganz a prezentat un model revolutionar Volkswagen, cunoscut sub numele de VW Standard Superior I.

Cei doi antreprenori au cumparat singurul exemplar care a supravietuit de-a lungul timpului si acum strang fonduri prin platforma americana de crowdfunding Indiegogo pentru a recrea originalul caroseriei. Modelul a fost gasit in Germania de Est si are sasiul si trenul de rulare original, inclusiv rotile si aripile. Caroseria din lemn va fi reconstruit ade Stellmacherei Tiede folosind mai multe fotografii originale din arhivele Josef Ganz.

Masina are cateva piese lipsa, cum ar fi luminile originale, volanul, intrerupatoarele din tabloul de bord, manerele portierelor, radiatorul, etc.

Modelul avea motorul amplasat pe puntea spate, suspensie complet independenta, axe batante. In momentul prezentarii la Salonul Auto de la Berlin in 1933, Standard Superior a fost singura masina cu patru roti motrice si motor montat in spate in productie de serie.

Daca va avea succes, VW Standard Superior I va fi prezent in cadrul viitoarelor expozitii si evenimente internationale pentru a promova activitatea lui Josef Ganz (1898-1967).