Premierul Marii Britanii, Theresa May, a cerut Guvernului sa pregateasca un program de casare a automobilelor diesel, in cadrul propunerilor de imbunatatire a calitatii aerului.

Guvernul urmeaza sa anunte pe 24 aprilie planurile de respectare a legislatiei Uniunii Europene pentru imbunatatirea calitatii aerului si a limitelor stabilite pentru emisiile de dioxid de hidrogen, in urma unei decizii a Inaltei Curti de la sfarsitul anului trecut, potrivit News.ro.

Scandalul emisiilor automobilelor diesel ale Volkswagen, izbucnit in Statele Unite in septembrie 2015, a dus la cresterea ingrijorarii populatiei si politicienilor legata de calitatea aerului. Potrivit Financial Times, guvernul de la Londra analizeaza acordarea unei subventii de pana la 2.000 de lire sterline pentru convingerea soferilor sa treaca la automobile mai putin poluante, dar oficiali din Partidul Conservator au spus ca detaliile nu au fost inca stabilite.

Primarul Londrei a promis deja sa combata vehiculele poluante, urmand ca din 2018 sa interzica noile taxiuri diesel si sa introduca o serie de taxe pentru automobilisti.

Sursa foto: Orlando_Stocker / Shutterstock