Compania a extins si depozitul cu 5.000 de metri patrati si a inaugurat o noua cladire de birouri de peste 2.200 de metri patrati.

“Extinderea productiei a fost necesara datorita numarului tot mai mare de produse pe care trebuie sa le livram clientilor nostri. Fabrica a cunoscut o evolutie impresionanta in cei zece ani de existenta. Am inceput cu 200 de angajati in anul 2006 si am ajuns la peste 1.300”, a declarant dr. Ralf Luchs, directorul fabricii de componente electronice Continental.

La Timisoara s-au produs peste 60 de milioane de componente electronice.

“Continental cunoaste o crestere fara precedent la nivel mondial datorita produselor si solutiilor inteligente din portofoliu. In fabrica din Timisoara au fost produse milioane de instrumente de bord, display-uri si unitati de control a airbagului, care fac calatoriile cu automobilul mai sigure si mult mai confortabile, pentru milioane de soferi. Fabrica din Timisoara a castigat Green Plant Silver Award in 2016, precum si Gold Automotive Award pentru zero defecte timp de un an la unitatile de control a airbagului realizate pentru Renault” a declarat dr. Christian von Albrichsfeld, director general Continental Romania.

Prin cele cinci divizii ale sale, Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Anvelope si ContiTech, corporatia a inregistrat in anul 2016 o cifra de afaceri de 40,5 miliarde de euro si are in prezent peste 220.000 de angajati in 56 de tari.

In perioada 1999-2015, Continental a investit 1,13 de miliarde de euro in activitatile din Romania. Toate cele 5 divizii Continental sunt reprezentate in Romania. Continental detine sapte unitati de productie si patru centre de cercetare si de dezvoltare in Timisoara, Sibiu, Carei, Nadab, Brasov si Iasi. Continental este partener al unui joint-venture in Slatina si are un centru de distributie al anvelopelor in Bucuresti. Continental avea la finalul anului 2015 aproximativ 16.500 de angajati si si-a marit echipa in 2016 cu peste 1.000 noi membri in Romania.