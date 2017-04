In perioada ianuarie-martie 2016, in Romania au fost inregistrate 17.471 autoturisme. La nivelul Uniunii Europene, inregistrarile de autoturisme noi au avansat in primele trei luni cu 8,4%, la 4,14 milioane de unitati, potrivit datelor publicate de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), scrie News.ro.

Intre pietele auto mari, inmatricularile din Spania au urcat in ianuarie-martie cu 7,1%, iar cele din Italia cu 11,9%. Marea Britanie a consemnat o crestere de 6,2% a inmatricularilor, Franta de 4,8%, iar Germania de 6,7%.

In Grecia, inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 37,7% in primul trimestru. Singura scadere a fost consemnata in Irlanda (8,3%).

In martie, inregistrarile de autoturisme din Romania au crescut cu 5,3%, la 6.915 unitati, de la 6.572 unitati in urma cu un an. In UE, inregistrarile de autoturisme noi au avansat in martie cu 11,2%, la 1,9 milioane de unitati.

In 2016, inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 17%, la 94.924 de unitati, de peste doua ori mai mult fata de avansul Uniunii Europene, de 6,8%.