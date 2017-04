Elon Musk a devenit cunoscut in toate colturile lumii prin dorinta sa de a revolutiona domeniul auto prin modelele Tesla pe care ni le propune. Ei bine, iata ca planurile lui merg si mai departe si, dupa ce ne-a facut cunostinta cu propunerile lui autonome in segmentul masinilor de lux, ne spune acum ca Tesla urmeaza sa lanseze primul sau camion electric. Musk isi doreste ca in viitor sa extinda gama de produse pe care le ofera compania sa, iar primul model dezvaluit se pare ca va fi acesta.