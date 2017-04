Din 2014, Zoltan a ocupat mai multe pozitii in cadrul MOL Kalegran, o subsidiara a grupului MOL specializata in activitati de explorare si productie in regiunea autonoma Kurdistanul irakian.

Desi Zoltan este specializat in domeniul consultantei industriale, a dobandit experienta in domeniul vanzarilor in perioada in care a detinut functia de Controller in cadrul Provera (Grupul Louis Delhaize) si experienta comerciala in calitate de manager tarifare pentru regiunea EMEA in cadrul GE Lighting.

Zoltan detine o diploma de studii superioare specializate (DESS) in domeniul “Tehnici financiare si bancare” in cadrul Universitatii Pantheon-Assas din Paris si o diploma de master in economie obtinuta la Universitatea de Stiinte Economice din Budapesta.

MOL are operatiuni in peste 30 de tari, aproximativ 25.000 de angajati in intreaga lume si peste 100 de ani de experienta in industrie.

Grupul MOL controleaza patru rafinarii si doua unitati petrochimice la nivelul managementului integrat al lantului de aprovizionare, in Ungaria, Slovacia si Croatia. Compania are, de asemenea, o retea de aproximativ 2.000 de benzinarii in Europa Centrala si de Sud-Est, in 10 tari, din care peste 200 in Romania.