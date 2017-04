Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza zapezii si a viscolului, traficul rutier era intrerupt pe urmatoarele tronsoane de drumuri nationale:

DN26 Foltesti - Blagesti, in judetul Galati;

DN24D Balabanesti – Cuca, in judetul Galati;

DN24A Murgeni – Falciu, in judetul Vaslui;

DN24B Albita – Husi, judetul Vaslui;

DN2F Vladia – Ivanesti, in judetul Vaslui;

DN11A Podu Turcului - Barlad, in judetul Vaslui.

In judetul Constanta, din cauza vantului puternic, sunt suspendate manevrele în toate porturile de la Marea Neagra.

22 de judete, afectate de ninsori si vijelii

IGSU a anuntat vineri ca, in cele doua zile cu conditii meteo nefavorabile, au fost inregistrate efecte negative in 22 de judete ale tarii, la nivelul infrastructurii de transport rutier, feroviar, naval, in alimentarea cu energie electrica, potrivit Agerpres.

Catalin Chirca, purtator de cuvant al IGSU, a declarat ca pompierii militari au actionat pentru deblocarea autoturismelor si indepartarea arborilor cazuti pe caile de circulatie publica, dar si pentru acordarea asistentei medicale persoanelor aflate in dificultate din zonele greu accesibile.

Potrivit lui Chirca, interventii semnificative s-au inregistrat in judetele Galati, Prahova, Buzau, Vrancea, Neamt, Suceava, Iasi, Bacau.

"La nivelul Capitalei si in judetul Ilfov nu au fost inregistrate efecte semnificative ca urmare a manifestarii fenomenelor meteo periculoase. Va informez ca, potrivit Infotrafic, la ora 9,00, din cauza vremii nefavorabile la nivel national sunt inchise circulatiei rutiere opt drumuri nationale, noua drumuri judetene si un drum comunal", a precizat el.

Porturile Constanta Nord, Constanta Sud Agigea, Mangalia si Midia sunt inchise.

Informare meteo de bruma si inghet la sol in toata tara

Meteorologii au emis, vineri, o informare de bruma, inghet la sol si vreme deosebit de rece, valabila in toata tara, pana sambata dimineata.

In noaptea de vineri spre sambata temperaturile vor fi preponderent negative, se va produce bruma in cea mai mare parte a tarii si, local, inghet la sol, precizeaza ANM.

Informarea meteorologilor este valabila in intervalul vineri, ora 9.00 - sambata, ora 9.00.