Ford Romania mi-a propus sa lucrez pentru o zi in fabrica de automobile de la Craiova, unde se fabrica modelul de clasa B Ford B-Max. Desi propunerea suna neobisnuit, fara sa stau prea mult pe ganduri, am spus da. Am o slabiciune pentru masini, dar si pentru asamblat diverse, deci nu poate fi asa de greu sa montezi piese pe o masina noua. Asa sa fie oare?

O singura intrebare nu imi da pace: Voi fi destul de priceput incat sa nu tin procesul de fabricatie pe loc? Imi puneam aceasta intrebare pentru ca am vizitat mai multe fabrici de masini, inclusiv la uzina de la Craiova ajung de doua ori pe an, deci ceva informatii despre ce urma aveam in minte. Stiam ca procesul de fabricatie al unei masini este ca un puzzle, totul are o legatura, iar daca undeva ceva nu merge, se opreste procesul de productie.

Am ajuns la Craiova cu o zi inainte, pentru ca a doua zi sa am un program de lucru ca orice angajat al uzinei Ford Craiova. Chiar daca este o investitie straina, aici nu este o corporatie unde se lucreaza peste 9 ore si se sta peste program, se lucreaza 7 ore si 24 de minute dupa ceas, in stil german. Desi programul de lucru suna asa de bine, este sub 8 ore, va dati seama ca aici se lucreaza neintrerupt, nu puteti avea minute in care nu faceti nimic, poate doar secunde.

Cei 2.700 de angajati vin la fabrica inainte de ora 8, pentru ca la ora fixa, liniile de asamblare cu masini incep sa ruleze. Programul de lucru se termina la ora 16, cand totul se opreste, iar in hale se asterne linistea in cateva minute.

Exista doar trei pauze in timpul programului, doua de cate 8 minute si una de 20 de minute, fiind pauza de masa. In jurul fabricii sunt locuri pentru fumat si chioscuri de unde iti poti cumpara aproape orice iti vine in minte. Timpul este pretios, asa ca totul este in apropiere. Sunt mai multe locuri de luat masa in interiorul fabricii, langa liniile de asamblare.

Este 7:30 si am intrat pe poarta nr. 1 a fabricii Ford de la Craiova

Dupa ce am intrat pe poarta fabricii m-am indreptat catre pavilionul central (cladirea de birouri pe care este logo-ul Ford), pentru a ma echipa cu o pereche de pantofi speciali, ochelari de protectie, o sapca si un tricou.

Cu o zi inainte am facut o vizita prin uzina si am ascultat o prezentare de 30 de minute pentru a ma familiariza cu regulile fabricii, care nu sunt deloc putine, ba sunt chiar mai multe decat mi-am imaginat. Am aflat ca este recomandat sa nu porti haine largi, pentru ca se pot prinde in utilaje si cresc riscul de accidentare, iar angajatii poarta pantofi speciali cu un numar mai mare.

Sunt si povesti din fabrica: un angajat al unei firma partenere Ford, pentru ca sunt si astfel de persoane straine in fabrica zilnic, s-a apropiat de conveior (linia de asamblare pe care sunt puse caroseriile) pentru a se uita la o masina si si-a prins incaltamintea in banda care a pornit in acel moment. Faptul ca incaltamintea a fost cu un numar mai mare si cu intarituri l-a ferit de un accident de munca.

Tot pentru a evita accidentele, Ford a interzis circulatia autovehiculelor in curtea fabricii de la 7:20 la 7:45 si de la 16 la 16:20 intrucat trotuarele devin neincapatoare si se merge si pe carosabil.

Primul job - sectia Caroserie

Este putin trecut de ora 8 si intru in prima sectie - Caroserie - unde voi lucra pe un post de operator. Nu imi place foarte tare ideea de a lucra la Presaj sau Caroserie, am venit cu gandul de a monta piese pe o masina gata vopsita.

Sectia de Presaj este punctul de pornire in procesul de fabricatie al unei masini. Aici ajunge tabla sub forma de role mari care este presata, taiata bucati, dupa care ia forma diferitelor parti ale caroseriei si de aici ajunge in sectia caroserie.

In sectia Caroserie se sudeaza toate partile componente ale caroseriei, sunt foarte multi roboti, si de aceea accesul este obligatoriu cu ochelari de protectie pentru ca sar scantei de unde nu te astepti.

Fac cunostinta cu unul dintre team leaderii din sectia Caroserie - Cristi. Lucreaza aici din 1984, de cand avea 18 ani si la Craiova se fabricau modele Oltcit.

Este obligatoriu in aceasta sectie cu ochelari de protectie si un tricou cu maneca lunga, pe langa nelipsitii pantofi speciali. In sectia Caroserie, Ford are 19 angajati si peste 150 de roboti.

Primesc o sarcina simpla, sa asez doua lonjeroane de mijloc si un element prin care trece cablul franei de mana pe niste suporti cu senzori. Aflu ca am 48 de secunde in care trebuie sa fac asta, altfel pe tabela electronica din apropiere se va afisa cu rosu ca la postul A8 ceva nu merge bine. Pe tabela apar cateva posturi din apropiere si in functie de cum merg lucrurile se schimba culoarea in verde, daca totul este bine, galben daca este o mica intarziere si rosu daca robotii s-au oprit.

Cei 6 roboti incercuiti de un gard inalt stau nemiscati in fata mea si asteapta sa le dau comanda. In primele minute ma apropi cu teama de deschizatura din gard prin care un robot inalt de 4-5 metri preia piesele asezate de mine. Cristi observa si imi spune ca este o operatiune sigura, robotul nu vine spre mine decat dupa ce parasesc celula (zona marcata) si apas butonul de comanda pentru ca unul dintre roboti sa ia piesele.

Dupa cateva minute ca operator la sectia Caroserie sunt multumit de job, nu lucrez la foc automat, am si cateva momente in care iau o pauza, ma uit rapid pe Facebook si fac cateva poze. Un angajat nu ar avea voie sa faca asta, dar in cazul meu este o exceptie. Este interzis vorbitul la telefon in timp ce lucrezi sau in timp ce mergi.

Totul este electronic si monitorizat, daca un robot are o problema la un post se opresc toti din perimetru, pentru ca ei lucreaza in echipa. Sunt multi roboti in sectia Caroserie, de aceea la 30 de minute se opreste cate unul dar este rapid pus in functiune. Angajatii stiu deja care le sunt tabieturile.

Nu toata lumea are acces in cusca robotilor, doar cei care au un lacat personal. Eu nu am avut voie sa intru cu team leader-ul. Se apasa doua butoane si se deschide poarta care are un zavor pe care il blochezi pe deschis cu acel lacat, ca sa fi sigur ca nu ramai inchis. Poarta are contacte si atata timp cat este deschisa robotii nu pornesc. Dupa ce a intrat intre roboti, team leader-ul mi-a aratat ca unul dintre ei a detectat prea multa pilitura pe suportul pe care suda. A indepartat-o imediat, a inchis poarta, iar robotii si-au reluat miscarile rapide. Cei de aici luau podeaua masinii, o asezau peste lonjeroanele puse de mine, dupa care le sudau.

Din sectia Caroserie, caroseriile masinilor urca la etaj si trec in alta sectie, la Vopsitorie, unde se decapeaza si se vopsesc. Dupa aceea ajung in Montaj General unde se asambleaza toate componentele masinii. Din aceasta sectie, automobilele ies pe roti, urmeaza cateva teste de calitate si dupa aceea ajung in spatele fabricii unde sunt parcate, iar de aici sunt livrate catre clienti, fie pe trailere, fie pe calea ferata.

La ora 12 am mers la masa in unul dintre multe locuri unde angajatii iau masa, chiar in incinta, la cativa metri de viitoarele Ford B-Max. Dupa 20 de minute, am fost condus la una din liniile sectiei Montaj General. Aici lucreaza cei mai multi angajati, iar majoritatea sunt femei. Sunt 350 de persoane si un numar mic de roboti.

Al doilea job - sectia Montaj General

Fac cunostinta cu cele doua colege si cu sefa mea, doamna Mariana, o persoana micuta, slabuta, plina de energie, sefa a 20 de persoane. Lucreaza la fabrica de automobile de la Craiova din 1982. La fel precum celalalt sef, Cristi, spre mirarea mea, nu vorbeste olteneste si pare unul dintre acei manageri corporatisti bine pregatiti.

Fara sa pierd timpul, ma apuc de treaba, vreau sa fac toate cele 4 procese pe care le fac colegele mele. Aflu ca am la dispozitie 86 de secunde si 6,3 metri, dupa care masina trece granita punctata la ceilalti colegi care au altceva de montat.

Mi se arata o sfoara (andon) - daca nu am timp, ar trebui sa trag de ea pentru a opri cateva secunde linia sa termin procedura. Din fericire nu am facut singur cele 4 procese, nu as fi putut, cred ca as fi tras de cablu sa opresc banda la fiecare masina si asta nu ar fi fost bine pentru ca nu se oprea doar masina mea, ci se opreau 20-30, adica ii tineam si pe altii din treaba. Imi dau seama ca momentul mult asteptat este o misiune grea si ca la sectia Caroserii viata era mai frumoasa.

La Montaj General din loc in loc sunt statii de lucru cu cate doi angajati, cate unul de fiecare parte a masinii. Primul lucru pe care l-am facut aici a fost montarea unui element de insonorizare la motor. O bucata de material textil de cel mult 1 metru, cu cateva gauri, se amplasa in compartimentul motorului, in spatele bordului. Cu o mana trebuia sa o fixez pe suruburile caroseriei, iar cu cealalta mana sa pun 3 clipsuri. Dupa cateva masini au inceput sa ma doara degetele, trebuia folosita forta pentru a se clipsa perfect. In plus, masina nu sta pe loc, din cand in cand pornea conveiorul (banda) si trebuia sa fac asta mergand cu spatele.

Am incercat apoi operatiunea numarul 2. Un alt element de insonorizare trebuia montat in habitaclu in locul in care va fi amplasat bordul. Chestia asta era destul de mare, ca o paturica, avea o grosime de aproape 2 cm si o marime de circa 1,5 metri. Pentru a o aseza aveam nevoie de inca un operator pe cealalta parte a masinii. Si aceasta trebuia prinsa cu 2-3 clipsuri. Nu era foarte grea, dar daca faceai asta 7 ore si 24 de minute te cam epuiza.

Am trecut la operatiunea numarul 3. Un montat central - stalpul din mijloc dintre usi, trebuia demontat, intrucat Ford B-Max are acest stalp incorporat in portiera spate. Aici foloseam o unealta electrica pentru a demonta un surub in partea de sus si trebuia avut grija sa nu imi prinda manusa in timp ce desurubez. Stalpul trebuia dat jos cu atentie pentru a nu zgaria plafonul sau pragurile masinii proaspat vopsite. A fost o operatiune si mai grea decat celelalte.

Despre cea de-a 4-a operatiune nu va pot povesti, nu am facut-o eu efectiv, ci doar mi-a fost explicata.

Cu siguranta, sa faci toate acestea in 86 de secunde nu este usor. La finalul programului m-am simtit ca dupa o zi de mers la sala.

La unele posturi din montaj, unde trebuie stranse suruburi, daca vede ca nu a facut cuplu surubul respectiv, unealta aprinde lumina rosie si opreste banda cu masina. Este un sistem care inregistreaza fiecare operatie pe fiecare masina. Daca un surub nu este strans bine, se inregistreaza, iar la capat cand a ajuns masina si iese de pe linie cineva va strange surubul respectiv.

In incinta fabricii mai exista o sectie de Motoare si depozite din care sunt distribuite piese cu utilaje electrice catre sectii. Utilajele au cate o tableta si vad la ce punct de lucru sunt cerute piese. Si misiunea lor este grea, trebuie sa se miste rapid, pentru ca daca un operator nu are piese banda sta. De aceea, in interiorul sectiilor, la trecerile de pietoni prioritate au vehiculele de transport marfa. Pentru a evita accidentele, Ford a decis ca in incinta sa nu foloseasca stivuitoare.

In toate sectiile sunt culoare pietonale marcate cu diverse culori, cele mai multe sunt marcate cu galben. Cele pentru pietoni au marcaje pasi. Cele marcate cu verde sunt strict pietonale si pe aici nu au acces vehiculele.

Am intrebat si care sunt cele mai frecvente greseli pe care le fac angajatii. Unii nu sunt atenti, nu traverseaza pe trecere sau nu se asigura. Cele mai frecvente accidente apar cand oamenii calca stramb sau nu poarta incaltamintea care trebuie.

Din toamna, numarul de angajati la Ford Craiova va creste cu aproape 1000 de persoane care vor sprijini productia viitoarei generatii a SUV-ului de clasa mica EcoSport. Compania a demarat deja procesul de recrutare. Investitia in adaptarea productiei viitorului Ford EcoSport se ridica pana la 200 de milioane de euro. In acest moment, Ford EcoSport este produs si exportat din India.

Trei zone-cheie ale Uzinei de Asamblare a Vehiculelor din Craiova au fost semnificativ imbunatatite, iar 220 de roboti noi vor creste eficienta in sectiile de Vopsitorie, Montaj General si Caroserie.

Din 2008, anul achizitiei uzinei din Craiova, Ford a investit peste 1,2 miliarde de euro in operatiunile de productie pe care le detine in Romania. La Craiova sunt produse in acest moment atat polivalentul Ford B-MAX, cat si motorul 1.0 EcoBoost.