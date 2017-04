Oferta va include 30 de autoturisme, printre care Tesla S, BMW i3, Nissan Leaf, Renauce Fluence electric, Opel Ampera electric, Renault Twizy, Kia Soul, Volkwagen Golf VII electric, Mercedes Benz B 251.

Aproape jumatate dintre masinile promovate de Autovit.ro cu ocazia Zilei Pamantului vor avea reduceri intre 1.000 de euro si 4.200 de euro. Cel mai mare discount raportat la valoarea masinii este de 16,6% pentru un model Nissan, iar cea mai mare reducere valorica, de 4.200 de euro, va fi afisata de un model Mercedes.

“Ne dorim pe termen lung sa incurajam cat mai mult achizitia de masini ecologice, fie ca sunt electrice, fie ca sunt hibride. Tendinta acestui segment este evident crescatoare. In primul rand, sunt listate tot mai multe modele provenind de la producatori variati, dar, in acelasi timp, cautarile de masini electrice sau hibride pe site au crescut in ultimul an cu peste 300%, ceea ce demonstreaza ca exista cumparatori interesati de aceste vehicule“, explica Cristian Cojocaru, Sales Manager Autovit.ro.

Numarul masinilor electrice scoase la vanzare pe Autovit.ro a crescut considerabil in ultimii doi ani. Daca in 2015, in oferta site-ului au fost in total 467 de masini electrice, in 2016 numarul acestora a crescut de 2,36 ori, ajungand la 1.103 oferte.

Pana in acest moment, primele trei luni ale anului 2017 arata similar cu primul trimestru al anului trecut, ca numar de anunturi noi incarcate pe Autovit.ro.

La nivel mondial, dar si in Romania, autoturismele electrice ocupa tot mai mult teren in vanzarile anuale de masini noi sau rulate. Conform unui raport APIA din 2016, numarul masinilor electrice noi comercializate in 2016 a crescut cu 237% comparativ cu 2015, pana la 167 de unitati. Marcile care au vandut cele mai multe modele electrice sunt BMW, Mercedes Benz si Volkswagen, conform raportului APIA.