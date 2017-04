Conform specialistilor, in aceleasi conditii in care modelul Tesla a ajuns la rezultatul de care vorbeam mai devreme, noul Dodge Challenger SRT Demon il va depasi.

Cum se explica acest fenomen? Mai ales ca am spus deja ca masina accelereaza pana la 60 de mph (96 km/h) in 2,3 secunde? Corect, dar ce nu am spus inca este ca acest lucru se intampla la plecarea de pe loc. Daca pleaca din miscare (pentru a indeplini aceleasi conditii ca Tesla), si nu vorbim despre viteza, acest nou model este cu mult mai rapid, conform presedintelui FCA America, Tim Kuniskis.

Sursa foto: Cars.ro