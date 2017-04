Alfa Romeo Stelvio, primul SUV al marcii italiene, este disponibil in Romania in versiunea de lansare First Edition, cu motorizarea de 2 litri benzina 280 CP si un pret de 52.600 euro cu TVA.

In echiparea First Edition, Stelvio vine cu tractiune integrala Q4, transmisie automata in 8 trepte, scaune cu tapiterie din piele, incalzite si ajustabile electric, insertii din lemn veritabil, jante din aliaj de 20”, volan imbracat in piele si padele din aluminiu montate pe coloana de directie.

Echipat cu motorul turbo benzina de 2 litri si 280 CP, Stelvio are nevoie de doar 5,7 secunde pentru a accelera de la 0 la 100 km/h.

In conformitate cu traditia Alfa Romeo, noul SUV ofera o manevrabilitate impecabila demna de un model sport, lucru dovedit de distributia echilibrata a maselor, cea mai precisa directie din segment si de sistemul de suspensie modern cu tehnologie AlfalinkTM. Proportiile compacte ale noului Stelvio sunt 468 cm lungime, 167 cm inaltime si 190 cm latime.

Jantele de 20”, farurile cu BiXenon, geamurile spate ionizate si luminile de curtoazie din manerele usilor sunt, de asemenea, incluse in configuratia First Edition. Compartimentul este orientat catre sofer, butonul de pornire este integrat in volanul imbracat in piele, iar padelele din aluminiu sunt standard si montate pe coloana de directie. Scaunele imbracate in piele, incalzite si reglabile electric pe 8 directii pentru sofer si pasager, alaturi de cele doua esente de insertii de lemn (stejar sau nuc) au fost alese pentru farmecul lor tactil si vizual, si aduse impreuna pe First Edition intr-o exprimare palpabila a notiunii de arta.

Pe plansa de bord este integrat sistemul Alfa Connect de 8.8 inchi cu navigatie 3D integrata, dezoltata in parteneriat cu MagnetiMarelli. In instrumentarul de bord, un display color TFT de 7 inchi afiseaza toate informatiile esentiale, in timp ce interfata utilizator-vehicul este completata de doua joystick-uri rotative usor de folosit, pentru acces rapid la sistemele Alfa DNA si Alfa Connect. Noul Stelvio ii ofera celui de la volan sentimentul de control absolut si maiestire la volan, in timp ce pozitia mai inalta nu stirbeste cu nimic placerea condusului oferita de o sportiva pura Alfa Romeo.

Portbagajul are un volum de 525 litri si dispune de inchidere si deschidere electrica ce poate fi setata pe 8 niveluri. Printre functiile-cheie se numara Integrated Brake System (IBS), sistemul electromecanic inovator brake-by-wire care utilizeaza in tandem ESC-ul cu servofrana clasica pentru a livra un raspuns instantaneu al pedalei de frana. Acestuia i se mai adauga si Forward Collision Warning (FCW) cu Autonomous Emergency Brake (AEB) si detectia pietonilor. Sistemul emite o avertizare sonora atunci cand detecteaza o posibila coliziune frontala si activeaza sistemul de franare, in timp ce Lane Departure Warning (LDW) atentioneaza soferul daca vehicului iese de pe banda de rulare.

Blind Spot Monitoring (BSM) cu Rear Cross-Path Detection monitorizeaza constant unghiul mort din ambele laturi ale vehicului, alertandu-l totodata pe cel de la volan in cazul unor potentiale pericole.