"Sper ca perioada in care romanii sa mearga sa acceseze acest program sa fie extrem de rapida si poate ca undeva in sfarsitul lui iulie, inceputul lui august banii sa fie deja accesati si poate ca o sa identificam alti bani pentru o suplimentare asa cum am facut in 2015", a spus Gratiela Gavrilescu, potrivit Agerpres.

Cei interesati vor primi o prima de casare de 6.500 de lei si un ecobonus de 1.000 lei la achizitionarea unui autovehicul cu o emisie de maximum 130 g CO2/km, precum si un ecobonus de 1.700 de lei pentru un autovehicul hibrid.

Ministrul Mediului a spus ca prin Rabla plus se vor acorda 10.000 de euro pentru masinile electrice si pentru cele hibrid plug-in 4.500 de euro.

Sursa foto: Sergei Butorin / Shutterstock