Exportul, si anul acesta, a fost de aproximativ 90% din cifra de afaceri.

"In 2016, rezultatul inainte de impozitare a atins 506 milioane de lei (peste 111 milioane de euro), in crestere fata de 2015, acesta fiind generat de un rezultat de exploatare pozitiv de 532 milioane de lei (+ 15% vs 2015) si de un rezultat financiar negativ de -27 milioane de lei (in mare masura, legat de impactul defavorabil al cursului de schimb)", a spus Liviu Bocsaru, CFO Grup Renault Romania.

Intre 2000 si 2004 (anul lansarii programului Logan), Dacia a inregistrat pierderi. 2005 a fost primul an cand Dacia a inregistrat profit.

Adunarea Generala a actionarilor va decide in cursul lunii mai asupra repartizarii profitului in anul 2016.

In ceea ce priveste piata auto din Romania, chiar daca s-a inregistrat o crestere fata de 2015, aceasta ramane in continuare la mai putin de 40% - 50% fata de anii dinainte de criza din 2008 si inca foarte jos versus potentialul sau, avand in vedere rata de motorizare a clientilor din Romania. In plus, piata locala a vehiculelor noi este astazi mult afectata de vehiculele de ocazie importate, care nu sunt deloc fiscalizate.

In 2016, Grupul Renault Romania a depasit pentru prima oara pragul de 5 miliarde de euro cifra de afaceri.

Investitile au fost anul trecut de aproape 200 de milioane de euro la nivelul Grupului Renault Romania, din care 175 de milioane de euro, la Dacia. Din anul 2000, investitiile realizate de catre Grupul Renault Romania se ridica la 2,5 miliarde de euro.